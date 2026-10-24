Следи за языком: выходки Галкина* в Турции не оценили и отменили концерты

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 1 985 0

В Стамбуле припомнили слова иноагента об Израиле.

Концерт Галкина* отменили в Стамбуле

Фото: © РИА Новости/Максим Галкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Стамбула запретили концерт Максима Галкина* из-за поддержки Израиля

Власти Стамбула запретили проведение концерта Максима Галкина*, который должен был состояться 25 октября. Ранее против выступления комика выступили пользователи турецких социальных сетей, возмущенные его позицией по конфликту Израиля и Палестины. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

По данным издания, концерт планировалось провести в конгресс-центре в рамках европейского турне артиста. Однако в соцсетях развернулась кампания с требованием отменить мероприятие из-за поддержки Галкиным действий Израиля в секторе Газа.

Пользователи припомнили комику публикации с фразой «Израиль победит», а также его выступления, в которых он отрицал наличие проблем с недоеданием в секторе Газа. Недовольство вызвало и то, что артист живет в Израиле.

При этом поклонникам, которые собирались попасть на шоу, билеты обошлись бы в сумму от шести тысяч до 24 тысяч турецких лир (около 10-40 тысяч рублей. — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции прозвучали призывы отменить выступление Максима Галкина*, которое запланировано на 25 октября в Стамбуле. Причина возмущения — высказывания артиста в поддержку израильской армии и его комментарии относительно событий в секторе Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Олимпийский чемпион предупредил Плющенко о последствиях перепалки с депутатами
20:55
Газ, водометы, схватка с полицией: Франция не справляется с протестами
20:45
Роспотребнадзор объяснили, как подготовиться к прививке от гриппа
20:35
На Западе объяснили, почему Россия может диктовать условия по Украине
20:26
Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось
20:17
Сын Астахова, осужденный за мошенничество на 350 млн рублей, собрался на СВО

Сейчас читают

Следи за языком: выходки Галкина* в Турции не оценили и отменили концерты
Ушла на тренировку и исчезла: полиция и волонтеры ищут пропавшую в Москве девушку
«Тебе хотят подарить телефон»: помощница Волочковой втянула Шаляпина в историю с мошенниками
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео