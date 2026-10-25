После удара машины енота спасли ветеринары — теперь ему ищут дом

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 18 0

У животного обнаружили сломанные ребра, множественные ушибы и гематомы.

На Кубани ветеринары спасли енота после ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Кубанские ветеринары спасли енота после тяжелого ДТП

В Краснодарском крае ветеринары спасли енота, который, предположительно, попал под автомобиль, когда перебегал дорогу. В тяжелом состоянии животное доставили в приемное отделение местного ветеринарного управления. Об этом сообщили в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

При первичном осмотре специалисты обнаружили у необычного пациента множественные ушибы и гематомы. Также врачи подозревали внутренние травмы.

Более тщательное обследование показало, что у енота сломаны ребра. Ветеринары оказали ему необходимую помощь и смогли стабилизировать состояние.

Сейчас животное идет на поправку. После лечения ему предстоит обрести новый дом — поисками хозяев для енота уже занимаются волонтеры.

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