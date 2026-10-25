После удара машины енота спасли ветеринары — теперь ему ищут дом
У животного обнаружили сломанные ребра, множественные ушибы и гематомы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кубанские ветеринары спасли енота после тяжелого ДТП
В Краснодарском крае ветеринары спасли енота, который, предположительно, попал под автомобиль, когда перебегал дорогу. В тяжелом состоянии животное доставили в приемное отделение местного ветеринарного управления. Об этом сообщили в департаменте ветеринарии Краснодарского края.
При первичном осмотре специалисты обнаружили у необычного пациента множественные ушибы и гематомы. Также врачи подозревали внутренние травмы.
Более тщательное обследование показало, что у енота сломаны ребра. Ветеринары оказали ему необходимую помощь и смогли стабилизировать состояние.
Сейчас животное идет на поправку. После лечения ему предстоит обрести новый дом — поисками хозяев для енота уже занимаются волонтеры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
51%
Нашли ошибку?