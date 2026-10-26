Снайперы выстроили многоуровневую защиту от дронов под Добропольем

Военнослужащие 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» организовали эшелонированную систему противодействия беспилотникам на Добропольском направлении специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.

Снайперы несут круглосуточное дежурство на постах воздушного наблюдения. Каждый пост отвечает за свой сектор и следит за обстановкой в воздухе.

Тактика зависит от типа цели. Тяжелые гексакоптеры поражают из дальнобойных крупнокалиберных винтовок. Высокоскоростные беспилотники самолетного типа и ударные FPV-дроны сбивают огнем из пулеметов и автоматов.

Система выстроена в несколько рубежей. Воздушные цели стараются уничтожать сначала на дальних подступах, затем на средней дистанции и, если требуется, непосредственно возле позиций подразделений.

Такое построение позволяет одновременно контролировать разные высоты и направления и своевременно реагировать на появление беспилотников.

В исходном материале отмечается, что сеть постов воздушного наблюдения используется для защиты военнослужащих и мирных жителей населенных пунктов на Добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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