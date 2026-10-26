Ми-28НМ уничтожил расчет и позицию запуска беспилотников ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил место запуска беспилотников ВСУ и расположение личного состава противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Кадры выполнения боевого задания опубликовало Минобороны России.

Перед вылетом экипаж получил координаты цели от разведки. В ходе выполнения задачи вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой.

По докладу разведки, заданная цель была поражена.

После выполнения боевого задания экипаж Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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