Антирусский тренд: в РПЦ заявили, что интерес к Хеллоуину в России прошел

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе: время увлечения Хеллоуином в России прошло

Интерес к Хеллоуину в России угас, и многие осознают это без специальных запретов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе. Комментарий опубликован в Telegram-канале агентства.

Он отметил, что Хеллоуин чужероден русской культурной традиции. По мнению Кипшидзе, она основана на надежде на покаяние и спасение, и в ней нет места культу смерти.

История Хеллоуина тесно связана с древним кельтским праздником Самайн, который отмечал завершение сезона сбора урожая и начало периода тьмы. Кельты верили, что в ночь на 1 ноября грань между миром живых и мертвых становилась особенно тонкой, поэтому они разжигали костры и оставляли угощения, чтобы умилостивить духов.

Позднее церковь учредила День всех святых, который отмечается 1 ноября, а вечер накануне получил название All Hallows’ Eve, что означает «канун Дня всех святых». Со временем это название сократилось до привычного нам «Хеллоуин». В XIX веке ирландские иммигранты привезли эту традицию в США, где она трансформировалась и приобрела современные черты, такие как костюмы, вырезанные из тыкв фонари и сбор сладостей.

В США Хеллоуин — один из самых масштабных праздников: дома украшают тыквами и декоративной паутиной, а дети ходят по соседям с фразой «Trick or treat?». В Ирландии, на родине Самайна, устраивают карнавалы и фейерверки, а 1 ноября является официальным выходным. В Мексике в эти же дни отмечают День мертвых с шествиями и масками из черепов.

В России Хеллоуин стал популярен с 1990-х годов, но преимущественно как повод для тематических вечеринок в клубах и ресторанах, а не как массовый семейный праздник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в прошлом году в США за хэллоуинские выходные более 100 человек погибли и свыше 200 получили ранения в результате стрельбы.

За эти дни зафиксировали более 250 эпизодов стрельбы, включая как минимум 11 массовых инцидентов с четырьмя и более пострадавшими. Среди случаев — ранения восьми несовершеннолетних на вечеринке в Кливленде и четверых подростков в Техасе. Также сообщалось о стрельбе в Оклахоме, Вирджинии, Висконсине, Миннесоте, Юте и Калифорнии.

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