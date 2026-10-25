Исполнитель жил в Воронеже и продолжал концертную деятельность.

Умер рэпер Миша Маваши — биография песни и причина смерти

Фото: Telegram/Михаил Фёдорович Маваши/mikhailmavashi

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Автор-исполнитель, писатель, поэт и основатель музыкального коллектива МАВАШИ group Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. — Прим. ред.) ушел из жизни в результате самоубийства. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Рэпер жил в Воронеже, продолжал концертную деятельность и общественную работу. В десятых годах он стал легендой ЗОЖ-пабликов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 89-м году жизни скончался российский бард и композитор Петр Старчик. О случившемся рассказали его близкие — представительница семьи сообщила, что музыканта не стало 24 октября.

Старчик родился 8 августа 1938 года в Рузаевке Мордовской АССР.

Наиболее известными работами композитора стали песни «С любимыми не расставайтесь» и «Я вернулся в мой город». Среди авторов, чьи произведения Старчик использовал в работе, — Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Максимилиан Волошин и Варлам Шаламов. За годы творчества он создал около двух тысяч песен на стихи как отечественных, так и зарубежных поэтов.

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