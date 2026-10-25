Дрон ВСУ целенаправленно ударил по поезду в Брянской области: погиб машинист

Машинист грузового поезда погиб при ударе дрона ВСУ в Брянской области

Машинист грузового поезда Брянск — Гомель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Новозыбкове Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен по движущемуся грузовому составу. В результате атаки повреждения получил корпус локомотива.

«Враг нанес целенаправленный удар по движущемуся грузовому поезду "Брянск-Гомель" в Новозыбкове. В результате атаки поврежден корпус локомотива. 44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, но, к огромному горю, от полученных ранений скончался», — написал Ковальчук.

Других подробностей произошедшего губернатор в приведенном сообщении не сообщил.

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