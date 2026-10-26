Вучич признал поражение и заговорил о госперевороте: что происходит в Сербии

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Страна оказалась на грани нового политического кризиса.

Фото, видео: Reuters/Uros Arsic; 5-tv.ru

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После поражения Вучича Сербию ждут борьба за власть и спор о курсе страны

Улицы Сербии сейчас скорее похожи на поле битвы. В такой обстановке в стране подводят итоги досрочных парламентских выборов.

По предварительным данным, оппозиционный «Студенческий список» набирает более 50 процентов. Блок Александра Вучича серьезно отстает. В Белграде противники бывшего президента всю ночь празднуют победу. Десятки тысяч человек заполнили улицы, зажигают файеры и скандируют лозунги. Ликование быстро переросло в погромы, в том числе в лагере сторонников пока еще действующей власти. На месте работает корреспондент «Известий» Сергей Петров.

И хотя Александр Вучич признал поражение своей коалиции, он прямо заявил о внешнем вмешательстве в выборы. По его словам, нынешнее протестное движение не отражает волю сербского народа. А фактически является силой, которая должна привести к власти удобных для Запада политиков.

«Я хочу, чтобы люди четко понимали: то, с чем мы столкнулись, — это попытка государственного переворота. Своего рода „революция“, организованная при прямой поддержке ряда европейских стран и так называемого „глубинного государства“ в Америке — точнее, той его части, которая противостоит президенту Трампу. Скажу вам прямо: уж до марта или апреля нашими новыми властями против России будут введены санкции», — отметил Александр Вучич.

На фоне атак на сторонников Вучича политологи задаются вопросом: как будет проходить передача власти? И не начнет ли оппозиция преследовать представителей нынешнего правительства? Политическое противостояние в Сербии продолжается уже почти два года.

Поводом для протестов стала трагедия в Нови-Саде, где из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Студенческое движение обвинило власти в коррупции, а локальные акции постепенно переросли в массовые демонстрации по всей стране.

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