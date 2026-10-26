Дроны били по жилым домам: как Белгород пережил двухчасовую атаку ВСУ

Белгород два часа находился под атакой беспилотников ВСУ

В Белгородской области устраняют последствия циничной атаки ВСУ на мирных граждан. По словам губернатора региона, погибли 4 человека; пострадали 19, среди них подросток.

В Следственном комитете уже назвали произошедшее терактом. Хронология трагедии — у военного корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

После вражеского ночного налета Белгород приходит в себя: волонтеры вместе с жителями домов устраняют последствия во дворах, убирают осколки, заколачивают фанерой окна.

Город пережил атаку украинских боевиков. Беспилотниками били по жилым домам.

«Один упал вот здесь, сразу загорелись машины. Потом еще один, через некоторое время еще один. Потом в тот двор попали», — рассказала жительница Белгорода Ирина Рагимова.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте. На месте сейчас фиксируют повреждения и изучают тип беспилотника. Есть жертвы. Погиб пассажир этого автомобиля, водителя с серьезными ранениями увезли в больницу. Среди пострадавших также сотрудник скорой помощи.

«Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Если понадобится, будем направлять пострадавших в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Украинские националисты запустили дроны со взрывчаткой в тот момент, когда большинство жителей уже спали. Били прямо по центру города. Атака продолжалась около двух часов. Работники укрывали прохожих у себя в подсобных помещениях, пожарным на месте ЧП приходилось на время останавливать работу и тоже прятаться.

«Это фашисты. Им все равно куда бить. Если они на Новый год елку расстреляли», — сказала местная жительница Любовь Зарубина.

О том, какой силы была взрывчатка, закрепленная на дроне, можно судить по автомобилю, который взрывной волной перевернуло на крышу, или по жилому дому, где все повышибало в квартирах с первого по пятый этаж.

«Один из вражеских беспилотников сдетонировал возле крупного жилого комплекса в Белгороде. Выбито остекление. Где-то нет рам. Выгорела квартира на верхнем этаже. А на парковке стоят сгоревшие автомобили», — сказал корреспондент Алексей Полторанин.

Взрыв разворотил кровлю местного колледжа и верхний этаж торгового центра — здесь располагаются фудкорт с игровой зоной. К счастью, никого из посетителей в момент атаки не было.

«Повреждены многоквартирные дома. Здесь нет никаких объектов военного. В домах проживали люди», — сказал начальник поисково-спасательного отряда ГОЧС по городу Белгороду Руслан Татуков.

В самом Белгороде службы работают в режиме повышенной готовности — в городе периодически срабатывает сирена, оповещающая о беспилотной опасности.

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