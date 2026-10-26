Ни моря, ни денег: туристы заплатили сотни тысяч за несостоявшийся отпуск

Сотни тысяч рублей за отпуск — и ни одного дня на море. Клиенты одного из турагентств Петербурга планировали долгожданные поездки за границу, но буквально накануне узнали об отмене. И уже неделями ждут возврата денег. Правда, обещания рассчитаться пока что так и остаются обещаниями.

Но турагент признает финансовые трудности и уверяет, что найдет решение. Куда ушли деньги туристов и как добиться компенсации — выясняла специальный корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Сменить осеннюю серость и сырость на тридцатиградусную жару и ужины на фоне пирамид — Татьяна хотела провести 10 дней в Египте. И обратилась в турагентство «Кругозор». В офис не поехала, деньги — 285 тысяч рублей — перевела сразу. Ведь по путевкам, купленным в этой фирме, уже ездила отдыхать.

«Она мне позвонила и говорит: все, Татьяна, немного матом, нас обокрали. Тур буду ваш аннулировать. Я говорю: так подождите, если вас обокрали сейчас — месяц уже прошел, значит, вы не заплатили туроператору, не перечислили наши деньги», — рассказала клиент турагентства «Кругозор» Татьяна Пышная.

Татьяна сразу подумала: это не просто форс-мажор. И начала искать других пострадавших от действий турагентов. Нашла десяток человек. Они создали чат, где обсуждают, как вернуть деньги.

«Здесь находился офис турагентства „Кругозор“, он закрылся еще два месяца назад. Сотрудники других фирм рассказывают, что „Кругозор“ не платил за аренду помещения. Турагенты продолжали работать из дома», — сказала специальный корреспондент Юлия Майданова.

Клиент «Кругозора» Елена тоже не улетела в Египет. И лишилась 375 тысяч рублей.

«Она постоянно переносила разговор, вечно была за рулем, то там у нее дети плачут, то она будет ночью. Потом мне удалось ее вывести на разговор, она говорит: у нас беда, я уехала в Москву, у нас заблокированы все счета, аннулированы все заявки», — рассказала клиент турагентства «Кругозор» Елена Рябикова.

Директор турагентства Екатерина Тащилина, по словам клиентов, руководит она только номинально, на самом деле заведует всем Наталья Голдовская. В конце сентября счета фирмы действительно были заблокированы из-за неуплаты налогов.

Истории клиентов происходили по одному сценарию: за день до вылета агенты сообщают об отмене тура и тянут с возвратом денег неделями и месяцами. В похожей ситуации оказался и москвич Владимир. Собирался в Мармарис — отдал агентам «Кругозора» 410 тысяч рублей.

«Наталья мне объяснила, говорит, то, что не получилось вас отправить. А из-за чего? Ну, мы не оплатили вовремя. Ой, не прошла оплата, извиняюсь. Как это не прошла оплата? Ну и по итогу вот прошло уже сколько времени, нас все кормят завтраками, что сегодня-завтра отдадим», — рассказал клиент турагентства «Кругозор» Владимир Колганов.

Многие уже бронируют туры на Новый год. Юристы отмечают: полностью застраховаться от турагентов-мошенников невозможно. Но не всегда подобные действия являются мошенническими.

«При заключении договора обязательно есть сам договор физически подписанный либо в электронном виде подписанный. Обязательно есть кассовый чек, и после заключения договора реализации туристского продукта по требованию туристов турагент предоставляет подтверждение бронирования», — сказал юрист, руководитель общественной организации «Турист прав» Михаил Житнухин.

Татьяне удалось дозвониться до турагента Натальи.

«У нас произошел финансовый такой разрыв из-за отмены других туров. То есть вы не просчитали, сколько вы должны? Ну да, не справились. А из каких средств сейчас будете возвращать? Кредиты берем. А вам выдают кредиты? У вас заблокированы счета. Выдают, родственники помогают. А где гарантия, что вы не скроетесь?»

Пострадавшие из Петербурга уже написали заявления в полицию, их друзья по несчастью в Москве собираются в прокуратуру.

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