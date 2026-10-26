Произведения искусства: монах жил на частном острове и отправлял женщинам интимные фото

Metro: монах жил на частном острове и отправлял интимные фото

Несколько женщин обвинили бывшего обитателя монастыря в сексуальных домогательствах. Об их заявлениях сообщило Metro.

Одна из собеседниц издания, утверждает, что 78-летний монах неоднократно домогался до нее во время прогулок по пляжу на британском острове Калди. По ее словам, пережитое лишило ее веры.

Мужчина отверг эти обвинения. Он заявил, что женщина выступила против него после того, как он якобы отказался отвечать на ее ухаживания. При этом монах добавил, что обдумает свое поведение.

Другая женщина, работавшая на острове, рассказала о нежелательных прикосновениях и комментариях по поводу ее тела. Когда она пригрозила пожаловаться, злоумышленник в ответ сказал, что будет добиваться ее увольнения. Монах назвал рассказ женщины выдумкой и заявил, что они хорошо общались на протяжении трех лет.

Также мужчина отправил другой жертве около 200 своих обнаженных фотографий. Он объяснял их создание духовными побуждениями и называл снимки произведением искусства.

Дело не дошло до судебного преследования. Пострадавшая женщина, знакомая с монахом около 15 лет, раскритиковала решение Королевской прокурорской службы.

Полиция сообщила, что дополнительных расследований сейчас не ведется, а все доступные направления проверки были отработаны.

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