Почему Меган Маркл запрещала отцу видеть внуков: вскрылась семейная тайна

Daily Mail: Меган Маркл объяснила, почему не знакомила детей с отцом

Меган Маркл связала решение не допускать своего отца Томаса Маркла к общению с Арчи и Лилибет с ранее полученными обвинениями в его адрес. Об этом говорится в заявлении герцогини Сассекской, которое приводит Daily Mail.

По словам Меган, в 2018 году в лондонскую полицию, королевскую семью и службу специальной защиты поступило письмо с тревожными утверждениями о ее отце. Позднее документ передали ей. Герцогиня заявила, что получила заверения о проведении расследования.

«Я надеюсь, теперь можно понять, что, несмотря на искажения в публикациях некоторых СМИ на протяжении многих лет, любое отдаление от моего отца и мой выбор не позволять ему контактировать с нашими детьми были вызваны одной причиной: желанием защитить их», — говорится в ее заявлении.

Отдельно другое издание The Sun on Sunday сообщило о письме, которое Меган отправила отцу в 2025 году, когда он находился в больнице на Филиппинах после ампутации ноги. По версии СМИ, герцогиня написала, что знает об обвинениях и не позволит ему увидеть внуков. Журналист издания присутствовал при передаче конверта.

Нынешнее разбирательство связано с заявлением Томаса Маркла-младшего. Он утверждает, что обнаружил материалы с изображениями сексуального насилия над детьми среди вещей отца, оставшихся на Филиппинах.

Полиция изъяла четыре коробки, а содержимое носителей изучают следователи. ФБР сообщило, что осведомлено об обвинениях и проверяет связанные с ними заявления о возможных нарушениях федерального законодательства США.

Маркл-старший заявил, что никогда не вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними. Он также утверждает, что почти два года не имел доступа к упомянутым компьютеру и телефонам, и допускает вмешательство другого человека.

Его дочь Саманта поддержала отца и поставила обвинения под сомнение.

Расследование продолжается.

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