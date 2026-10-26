Другое горячее направление — Донбасс. Мобильные огневые группы сопровождают части, наступающие на Краматорск и Дружковку. Для противодействия вражеским дронам используется самая современная техника: компьютеры, специальные камеры и датчики слежения. Но главную роль по-прежнему играют люди.

Многие пришли сюда еще в 2014-м, но бок о бок с ветеранами воюет и молодежь. Есть те, кто в перерывах между боями успевает вернуться домой, посеять и снять там урожай или провести фотовыставку в Петербурге. О буднях на передовой и коротких эпизодах мирной жизни — корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Молниеносная контратака на украинский Hornet, который уже летел на бойцов отряда «Русь», и дрон рассеян на частицы. А вот этот удалось приземлить ювелирно, почти целеньким, и даже извлечь боевую часть.

Продвижение к Краматорску, крепости оккупированной части Донбасса, продолжается. Вражеские дроны там летят все быстрее. И мобильные огневые группы отряда добровольческого корпуса стали использовать специальную систему обнаружения.

«Уже там не целишься глазом, в прицел, а это все отображается на экране при помощи датчиков, камер. Они захватывают и передают информацию на блок, блок отображает приближающиеся цели и облегчает наведение на них», — сказал командир роты ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Миссионер».

У подразделения «Русь» Южной группировки символ — волк. И каково же было наше удивление увидеть его вживую.

— Юмочка, иди поснимаем тебя. Какая красивая девочка. Вот так ласкалась, да? Привет, привет!

Канадскую волчицу Юму буквально спасли. И приютили в отряде.

«Заметили, что в плохих условиях находится, обижают, бьют. Нам ее передали. Поэтому у нее до сих пор недоверие такое к людям. С девочками получше общается», — сказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Проблема».

«Любопытно, что Юма, будучи волчицей, считает своими вот этих щенков. И когда ей в клетку кладут мясо, она подтаскивает его к краю, чтобы накормить этих малышей», — показал корреспондент.

Чтобы оружие не давало осечек, за ним нужно ухаживать, говорит опытный боец «Хиппи», который воюет на Донбассе с 2014 года. Тогда, правда, руки русских добровольцев были связаны условиями Минских соглашений.

— Отвечать можно было только при попытке там прорыва противника. А они прорывами и не занимались, только методически обстрелом ополченцев, артиллерии и гражданского населения.

— Когда уже СВО началось, руки развязались.

— Да, тут как у Высоцкого: «Наконец, нам дали приказ наступать. Отбирать наши пяди и крохи», — сказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Хиппи».

И вдруг приятная встреча. В отряд спустя год вернулись наши старые друзья и герои репортажей битв «Руси» за Часов Яр.

Позывной «Жулик» — фермер. Воюет, а в перерывах успевает поднимать сельское хозяйство страны. «Линза» — штурмовик, художник и фотограф из Петербурга. Тоже подписал второй контракт с отрядом, который называет семьей.

«Будет отпуск в апреле месяце. Я успеваю на весеннюю посевную. И здесь я непосредственную помощь окажу отряду, отработаю достойно, на отлично!» — сказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Жулик».

«Там проходят выставки по теме фотографий. Боевые действия еще не заканчиваются, следовательно, есть куда работать, куда двигаться, развиваться», — сказал боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Линза».

А цель штурмовиков «Руси» — Краматорск и Дружковка. Сейчас они держат под огневым контролем трассу между городами, практически заблокировав снабжение ВСУ в этом районе, и продвигаются вперед к краматорско-славянской агломерации.

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