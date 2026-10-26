«Сама предложила»: Соколовский ответил Дакоте на обвинения в неуплате алиментов

Влад Соколовский ответил на обвинения Риты Дакоты в неуплате алиментов на дочь

Участник группы «БиС» Влад Соколовский ответил на обвинения бывшей супруги, певицы Риты Дакоты (настоящее имя — Маргарита Герасимович. — Прим.ред.), в неуплате алиментов на их девятилетнюю дочь Мию. Артист рассказал, как финансово поддерживает ребенка и почему сейчас практически не может видеться с ней. Об этом сообщило 7Дней.ru.

Соколовский признал, что за восемь лет после развода несколько раз не переводил алименты. Однако, по его словам, эти периоды были непродолжительными и заранее согласовывались с Дакотой.

Певец утверждает, что сейчас старается компенсировать пропущенные выплаты и перечисляет двойную сумму алиментов. По словам артиста, в прошлом бывшая жена сама предлагала временно отказаться от выплат, поскольку тогда он испытывал финансовые трудности.

«Маргарита в первый раз сама предложила мне это под благородным видом, зная о моих финансовых проблемах в тот момент», — отметил он.

Кроме того, Соколовский заявил, что после развода Дакота продала часть недвижимости, которая, согласно их договоренности, должна была в будущем перейти дочери. По словам певца, речь шла о квартирах, от своей доли в которых он отказался в пользу Мии.

Артист также рассказал об автомобиле, который подарил бывшей жене. По его словам, машину приобрели на его средства, однако впоследствии ее продали.

Отдельно Соколовский высказался об отношениях с дочерью. После переезда Дакоты с Мией в США, певец видит ребенка примерно раз в год. Сейчас они преимущественно общаются по видеосвязи.

«Связь с ребенком поддерживается только через няню, мы с Мией общаемся исключительно онлайн», — пояснил Соколовский.

Певец признался, что переезд дочери в США стал для него неожиданностью. По его словам, он рассчитывал, что Мия сможет проводить больше времени не только с матерью, но и с ним, а также с родственниками и близкими людьми в России.

«Для меня и моей семьи это было шоком», — отметил артист.

Соколовский и Дакота развелись в 2018 году. Причиной разрыва стала неверность певца.

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