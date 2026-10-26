ВСУ блокируют подъезды к Алешкам в Херсонской области

Украинские боевики дистанционно минируют дороги, ведущие к Алешкам в Херсонской области. Это затрудняет эвакуацию мирных жителей, а также доставку продуктов, лекарств и других необходимых грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим на протяжении более двух лет ежедневно подвергает обстрелам артиллерии дороги и подъездные пути к населенному пункту и массово применяет беспилотные летательные аппараты для уничтожения любого автотранспорта», — говорится в сообщении ведомства в МАКС.

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» ежедневно проводят разведку и очищают дороги, ведущие к Алешкам, от мин и взрывных устройств. При этом ВСУ дистанционно устанавливают взрывные устройства с помощью беспилотников.

С 19 по 26 октября украинские боевики нанесли 18 артиллерийских ударов и более 120 ударов беспилотниками по основным дорогам и самому городу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мобильные огневые группы отряда «Русь» используют специальные системы обнаружения беспилотников в Донбассе. Подразделения сопровождают российские войска, наступающие на Краматорск и Дружковку.

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