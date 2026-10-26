«Мог бы применяться»: как ИИ будет помогать в поимке преступников

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 28 0

Окончательные решения по-прежнему должны оставаться за человеком.

юрист Соловьев: нейросети помогут в поимке преступников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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ИИ может стать дополнительным инструментом в работе правоохранительных органов

Искусственный интеллект может стать дополнительным инструментом в работе правоохранительных органов. Технологии позволят систиматезировать криминалистические данные и анализировать сведения о подозреваемых. Об этом заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Соловьев отметил, что такие технологии способны стать полезным средством для следствия. По его словам, искусственный интеллект можно использовать для генерации личности и внешности преступника, а также прогнозировать его возможные действия.

«Есть случаи, когда судебные решения не требуют состязательности сторон, и тут мог бы применяться ИИ. Например, <…> штраф за нарушение ПДД, зарегистрированное безусловными средствами фиксации. Но вот где предполагается состязательность, и необходимо что-то доказывать, там искусственный интеллект абсолютно неприменим», — сказал он.

При этом нейросети не смогут полностью заменить работу сотрудников. Как подчеркнул эксперт, личный сыск, проведение следственных действий и допросы по-прежнему требуют участия человека.

Вопрос применения искусственного интеллекта в правоохранительной и судебной сферах приобретает все большую актуальность. Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов выступил за обучение судей работе с новыми технологиями и цифровыми доказательствами. Он также сообщил об утверждении концепции внедрения искусственного интеллекта в судебную деятельность. Документ предусматривает принципы защиты прав и свобод человека при использовании нейросетей.

Кроме того, Краснов предложил развивать сотрудничество России и Китая в сфере современных технологий, применяемых в юридической работе. По его мнению, обмен опытом между специалистами двух стран позволит расширить возможности использования электронных систем в правовой сфере.

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