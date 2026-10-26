Активы на миллиард: у экс-замглавы МВД Ставрополья хотят изъять незаконно нажитое имущество

Иск об изъятии имущества на сумму в один миллиард рублей подала прокуратура Ставропольского края в отношении Виталия Ченцова, ранее занимавшего должность заместителя начальника Главного управления МВД по региону. Информацию об этом приводит «Интерфакс».

Антикоррупционное заявление об обращении имущества в доход государства поступило на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя. Предварительное заседание запланировано на ближайшее время — оно пройдет 2 ноября. В ходе проверки у экс-полицейского обнаружены незадекларированная недвижимость, доходы от ее реализации, транспорт, доли в четырех бизнесах.

Надзорный орган полагает, что Ченцов располагает лично или через близких и других лиц активами, приобрести которые законным путем он не мог.

На посту заместителя руководителя Главного управления МВД по Ставропольскому краю подозреваемый находился с 2013-го по 2021-й год.

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