Лерчек плакала от счастья после решения Путина, но вскрылось страшное «но»

Еще недавно Валерия Чекалина показывала подписчикам роскошные автомобили, дорогие украшения и семейную жизнь, которой оставалось только завидовать. Теперь блогер, заработавшая миллионы на фитнес-марафонах, борется с раком четвертой стадии, а ее близкие пытаются выяснить, куда исчез загранпаспорт, изъятый во время уголовного дела.

14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек. Узнав об этом, Валерия расплакалась, ее мать призналась, что у нее трясутся руки от счастья, а юрист Екатерина Гордон не смогла сдержать эмоций. Но долгожданное решение пока не означает, что блогер сможет немедленно отправиться на лечение в Китай. Отведенное ей время приема уже прошло.

Как Лерчек прошла путь от одной из самых обеспеченных российских блогеров до обращения к президенту и почему даже после помилования ее будущее остается неопределенным?

«Мы вместе поплакали»: как Лерчек узнала о решении Путина

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

14 ноября 2026 года был опубликован указ президента России № 848 «О помиловании Чекалиной В. В.». Согласно документу, Валерию освободили от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы, и сняли судимость. Решение вступило в силу в день подписания. Для блогера, которой летом назначили пять лет лишения свободы условно и штраф почти 764 миллиона рублей, это означало завершение важнейшего этапа многолетней судебной истории.

Сначала близкие Чекалиной осторожно комментировали произошедшее. Помощница семьи Мария сообщила 5-tv.ru, что Валерия остается в тяжелом состоянии, но не стала уточнять, знает ли она о президентском указе. Вскоре выяснилось, что радостная новость до блогера все-таки дошла. Об этом рассказала Екатерина Гордон, которая находилась с Чекалиной на связи и ранее публично добивалась ее помилования.

«Я с ней на постоянной связи. Вот только говорили. Она плачет и очень благодарна. Чувствует она себя плохо, но верит всем сердцем. Помилование означает освобождение от условного срока и штрафа. Мы вот только вместе поплакали», — поделилась юрист.

Сама Гордон тоже не смогла сдержать слез. В эмоциональном видео она призналась, что уже начала терять надежду на благополучное разрешение ситуации. Юрист поблагодарила президента и подчеркнула, насколько важно для нее это решение. Ранее она открыто говорила о тяжелом состоянии Лерчек и призывала дать молодой женщине шанс продолжить лечение.

Не менее трогательно отреагировала мама Валерии Эльвира Феопентова. Женщина, которая последние месяцы наблюдала за борьбой дочери с болезнью и судебными ограничениями, призналась журналистам MSK1.RU, что испытывает огромное облегчение.

«Руки трясутся от счастья. Я счастлива, не передать словами», — сказала мать блогера.

Впрочем, помилование не стало финальной точкой истории. Пока семья принимала поздравления, адвокаты столкнулись с новой проблемой: для выезда за границу Валерии необходимо вернуть загранпаспорт, местонахождение которого предстоит установить.

От фитнес-марафонов до миллиардов: как Лерчек построила свою империю

Валерия Чекалина родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. После школы она переехала в Москву, получила экономическое образование и постепенно начала вести блог. Сначала будущая интернет-знаменитость делилась обычными историями о семье, тренировках, питании и повседневной жизни. Но со временем ее аудитория выросла до миллионов подписчиков, а страница превратилась в площадку для продажи собственных продуктов.

Настоящий успех принесли фитнес-марафоны. Вместе с супругом Артемом Чекалиным Валерия разработала программы тренировок и питания, которые продавались тысячам участников. Затем появился косметический бренд Letique, а семейный бизнес начал приносить огромные доходы. Одни подписчицы покупали программы похудения, другие — косметику, третьи просто следили за жизнью пары, превратившей социальные сети в источник внушительного состояния.

Чекалины не скрывали своего богатства. Дорогие автомобили, роскошный дом, путешествия, дизайнерские украшения и масштабные семейные праздники стали частью их публичного образа. Валерия попала в рейтинг высокооплачиваемых блогеров Forbes, а выручка связанных с ее деятельностью компаний исчислялась миллиардами рублей.

Казалось, супругам удалось создать идеальную формулу успеха: любимое дело, огромная аудитория, трое детей и возможность ни в чем себе не отказывать. Но в 2023 году к источникам их доходов возникли вопросы у правоохранительных органов.

Обыски, золото и 500 миллионов рублей: первые проблемы с законом

Александр Щербак/ТАСС

Весной 2023 года в доме Чекалиных прошли обыски. Валерию заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму около 311 миллионов рублей. По версии следствия, доходы от продажи фитнес-марафонов превышали допустимые лимиты для применения упрощенной системы налогообложения, однако денежные поступления распределяли между несколькими индивидуальными предпринимателями.

Публику тогда особенно впечатлили сообщения об обнаруженных во время обысков восьми килограммах золота и многочисленных паспортах. Роскошь, которую подписчики раньше воспринимали как доказательство успешности блогера, теперь стала предметом обсуждения в совершенно другом контексте.

Чекалиным ограничили возможность пользоваться интернетом, что особенно болезненно сказалось на предпринимательской деятельности. Супруги начали погашать задолженность. В общей сложности на налоги, пени и штрафы ушло около 500 миллионов рублей. В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекратили после погашения задолженности. Позднее закрыли и дело о предполагаемой легализации денежных средств — из-за отсутствия состава преступления.

Казалось, после таких выплат и юридических разбирательств семья сможет вернуться к привычной жизни. Но сохранить прежнее благополучие не удалось.

Развод после 11 лет брака и новое уголовное дело

© РИА Новости/ Григорий Сысоев

В марте 2024 года Валерия подала на развод с Артемом Чекалиным. За плечами супругов были 11 лет брака, трое общих детей и бизнес, который они создавали вместе. О расставании пары заговорили особенно активно, поскольку еще недавно она демонстрировала подписчикам семейную гармонию.

Позднее начались имущественные разбирательства. На фоне развода Чекалины продолжали оставаться деловыми партнерами, однако осенью их вновь объединило уголовное дело. В октябре 2024 года следствие заподозрило бывших супругов и предпринимателя Романа Вишняка в незаконных валютных операциях.

По версии обвинения, за границу перевели более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафона. Для операций, как утверждало следствие, использовались документы с недостоверными сведениями. Валерию и Артема отправили под домашний арест, а их дальнейшая судьба снова оказалась связана с судебными заседаниями.

Впоследствии дела бывших супругов рассматривались отдельно. Артему назначили семь лет колонии общего режима и штраф 194,5 миллиона рублей. Валерию же ждало другое испытание, которое по значимости для ее жизни затмило даже уголовное преследование.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Четвертый ребенок и рак последней стадии: как изменилась жизнь Лерчек

После развода с Артемом Валерия начала отношения с аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини. 24 февраля 2026 года у пары родился сын Даниэль. Для блогера это был четвертый ребенок. Однако радость материнства вскоре омрачилась тяжелой новостью: у Чекалиной обнаружили онкологическое заболевание.

В марте близкие сообщили, что речь идет о раке желудка четвертой стадии с метастазами. Валерии потребовались медицинские вмешательства и химиотерапия. Из-за болезни рассмотрение уголовного дела временно приостановили, а домашний арест заменили запретом определенных действий. Но на этом судебные разбирательства не закончились.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Летом процесс возобновился. 31 июля Гагаринский районный суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно, испытательный срок три года, штраф около 763,6 миллиона рублей и запрет на определенную деятельность в интернете. Сама Лерчек не признала вину и обжаловала решение. Однако 5 ноября Московский городской суд оставил основное наказание в силе. В заседании Валерия не участвовала из-за госпитализации.

Тем временем осенью появились сообщения о прогрессировании онкологического заболевания. По словам самой блогера, результаты обследования показали увеличение метастазов, в том числе в надпочечниках и яичниках, а также повторное появление очагов в легких. Она готовилась ко второй линии химиотерапии, жаловалась на слабость, ухудшение зрения и трудности при передвижении.

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

При этом болезнь Лерчек неожиданно стала предметом жестоких обсуждений в социальных сетях. Некоторые пользователи сомневались в тяжести ее состояния после появления видео из фитнес-клуба. Другие задавались вопросом, почему блогер продолжает сниматься и вести активную жизнь. Сама Валерия объясняла, что врачи разрешили ей легкие физические нагрузки.

Однако внешний вид человека не позволяет достоверно судить о стадии онкологического заболевания. Последствия лечения могут различаться, а отдельные периоды относительно хорошего самочувствия не опровергают тяжелый диагноз. Несмотря на это, публика продолжала обсуждать, насколько искренне блогер рассказывает о болезни.

«Ее смерть будет позором»: почему за Лерчек вступилась Гордон

На фоне ухудшения состояния здоровья защита Чекалиной начала добиваться возможности выехать в Китай. По словам адвокатов и близких, зарубежные специалисты предложили рассмотреть дополнительные варианты лечения. Две китайские клиники были готовы принять блогера, одна направила предварительное приглашение. Однако судебные ограничения осложняли организацию поездки.

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12 ноября стало известно, что Валерия обратилась к президенту Владимиру Путину с прошением о помиловании. Адвокат Константин Третьяков сообщил, что заявление направили через интернет-приемную главы государства и во Федеральную службу исполнения наказаний. Защита подчеркивала: при тяжелом заболевании возможность своевременно получить медицинскую помощь становится принципиально важной.

В поддержку Лерчек выступила Екатерина Гордон. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru юрист обратилась к президенту и правоохранительным органам, призвав вмешаться в ситуацию. Она считала, что Валерии необходимо дать возможность продолжить лечение, а также требовала проверить обстоятельства, при которых блогер, по утверждению Гордон, не смогла своевременно пройти медицинское обследование.

«Смерть Валерии Чекалиной будет позором для правоохранительной системы», — заявила юрист.

Штраф отменили, но загранпаспорт не нашли: почему поездка в Китай срывается

Казалось бы, после помилования главное препятствие для лечения за рубежом исчезло. Адвокаты сообщили, что Лерчек освободили от условного срока и крупного штрафа. В беседе с 5-tv.ru защитник блогера пояснил, что дополнительных юридических процедур после подписания президентского указа не требуется и теоретически Валерия уже может вылететь из России.

Но неожиданно возникла проблема с загранпаспортом. Адвокат Константин Третьяков рассказал 5-tv.ru, что документ изъяли во время судебного разбирательства. Теперь родственники и защита выясняют, в каком ведомстве он находится, чтобы вернуть его владелице.

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Важная деталь: речь не о том, что Валерия сама потеряла паспорт. По словам адвоката, документ находится у государственных органов, но его точное местонахождение еще необходимо установить. Пока загранпаспорт не возвращен, организовать поездку невозможно, даже если прежние ограничения сняты.

Однако сложности на этом не заканчиваются. С китайской клиникой уже была согласована предварительная дата обследования, но она прошла, пока сторона защиты решала юридические вопросы. Теперь родственникам предстоит договариваться о новом времени.

«Это серьезный большой госпиталь, в котором свой график приема пациентов, план лечения. Нужно согласовывать. Было окно, в которое они были готовы ее взять. Это все прошло по времени, это было начало ноября, поэтому сейчас эти даты надо актуализировать», — объяснил Третьяков в комментарии 5-tv.ru.

Получается, что помилование решило важную юридическую проблему, но не обеспечило немедленного начала лечения. Семье предстоит вернуть документы, согласовать новое обследование и организовать поездку с учетом состояния Валерии. Точная дата вылета пока не названа.

«Она может заработать на своей трагедии»

Пока близкие Лерчек пытаются решить вопрос с поездкой в Китай, в шоу-бизнесе уже обсуждают возможное возвращение блогера к публичной деятельности. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с 5-tv.ru предположил, что пережитая история может в будущем привлечь к Валерии еще больше внимания.

По его мнению, после помилования Чекалина сможет дать эксклюзивное интервью, стать героиней документального фильма или даже принять участие в реалити-шоу о собственных испытаниях. Продюсер считает, что общественный интерес к ее судьбе способен повысить популярность блогера и помочь восстановить репутацию.

«Могу сказать, что ее популярность может, наоборот, возрасти. Поэтому будем, как говорится, смотреть, наблюдать», — заявил Дворцов.

www.globallookpress.com/ Petrov Sergey

Он также допустил, что пережитые события могут стать основой коммерчески успешного медиапроекта. Однако никаких подтвержденных договоренностей о съемках документального фильма, реалити-шоу или продаже интервью пока нет. Это исключительно предположение продюсера.

Контраст получается почти невероятным. Екатерина Гордон плачет вместе с Валерией, ее мать признается, что не может справиться с эмоциями, адвокаты ищут загранпаспорт, а представители индустрии развлечений уже размышляют, какие перспективы откроет громкая история после выздоровления.

Впрочем, у самой Чекалиной сейчас куда более насущные заботы. Помощница семьи по-прежнему характеризует ее состояние как тяжелое, а сроки зарубежного обследования остаются неопределенными.

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