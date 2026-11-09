Для суда больна, для развлечений здорова? Лерчек снова удивила публику
Вместо привычных развлечений она с детьми решила попробовать новое для себя хобби.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лерчек с детьми и возлюбленным смастерила необычные светильники
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вместе с детьми от первого брака и женихом, аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, посетила семейный мастер-класс по изготовлению необычных светильников. Результатами творческого занятия в социальных сетях поделился сам педагог по танго.
Вместо привычных украшений для дома они мастерили настоящих пушистых персонажей с глазами, бантиками и блестящими деталями. Каждый придумал собственный дизайн.
Сын Богдан сделал настольную лампу с рыжим лохматым абажуром, а дочь Алиса создала белого игрушечного персонажа и украсила его стразами.
Не осталась без творческого трофея и сама Лерчек. Блогер выбрала нежно-фиолетовый абажур с бантиками и с улыбкой назвала его «нежнятинкой».
В конце занятия Луис сделал семейную фотографию, на которой все позировали со своими поделками.
Как Лерчек борется с раком и почему ее поход в спортзал вызвал скандал
За семейными кадрами стоит непростой период в жизни блогера. В марте 2026 года стало известно, что у Валерии диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. С тех пор Чекалина периодически рассказывает подписчикам о лечении и делится новостями о своем самочувствии.
В октябре блогер опубликовала эмоциональное видео с результатами обследования. Новости оказались неутешительными: по словам Валерии, метастазы увеличились в надпочечниках и яичниках, а в легких снова появились очаги заболевания. Чекалина рассказала, что готовится ко второй линии химиотерапии.
Не обходится и без споров вокруг того, как Валерия ведет себя во время болезни. Весной 2026 года москвичка Алина Расковская заметила Чекалину в фитнес-клубе и сняла ее на видео. Девушка удивилась, что блогер пришла на тренировку после сообщений о поездке на химиотерапию, и выложила запись в социальных сетях.
В комментариях разгорелся спор: одни пользователи возмущались, другие напоминали, что онкологический диагноз не означает необходимости постоянно лежать в постели. Сама Валерия объяснила, что врачи разрешили ей легкие физические нагрузки. В итоге неприятности возникли у самой Расковской — руководство клуба аннулировало ее абонемент.
Несмотря на лечение, Чекалина продолжает заниматься и работой. Она запустила собственный бренд нижнего белья и даже снялась в рекламной фотосессии.
Судебные разбирательства
Не меньше переживаний блогеру доставляет и судебная история, которая тянется уже несколько лет. Уголовное дело против Валерии и ее бывшего мужа, предпринимателя Артема Чекалина, возбудили в 2024 году.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года супруги вместе с Романом Вишняком перевели на счета иностранной компании в ОАЭ более 250 миллионов рублей, заработанных на продаже фитнес-марафонов.
Следствие утверждало, что переводы оформлялись как оплата информационных услуг, а банку предоставляли документы с недостоверными сведениями о назначении платежей.
Гагаринский суд Москвы назначил Валерии пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.
Защита блогера добивалась полного оправдания. Прокуратура, напротив, считала наказание слишком мягким и просила увеличить срок до шести лет условно, а штраф — до 1,2 миллиарда рублей.
Артем Чекалин получил семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Он пытался обжаловать приговор, но 21 октября апелляционная инстанция оставила решение без изменений.
Апелляцию самой Чекалиной первоначально планировали рассмотреть 17 ноября, однако из-за состояния здоровья блогера заседание перенесли на 5 ноября. В этот день Московский городской суд оставил приговор без изменений.
На заседание Чекалина не приехала. Она находилась в больнице, где проходила медицинскую процедуру.
Новый возлюбленный и четвертый ребенок
Перемены произошли и в личной жизни Валерии. После расставания с Артемом Чекалиным, с которым она прожила более 11 лет, блогер начала встречаться с аргентинским танцором и преподавателем танго Луисом Сквиччиарини.
Новые отношения быстро стали серьезными. В ноябре 2025 года Луис сообщил, что они с Валерией ждут ребенка. А в феврале 2026-го у пары родился сын Даниэль. Для Чекалиной он стал уже четвертым ребенком.
Сейчас Луис поддерживает Валерию во время лечения, а также проводит время с ее детьми от первого брака.
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