«Никого не убивала»: адвокат призвал отпустить онкобольную Лерчек в Китай

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Дарья Белова
Дарья Белова 28 0

Юрист напомнил о троих детях блогера и ее тяжелом состоянии.

Отпустят ли Лерчек на лечение в Китай

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Адвокат Михаил Терехин призвал отпустить Лерчек в Китай ради лечения

Адвокат Михаил Терехин призвал предоставить Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возможность пройти лечение в Китае. В беседе с VOICE он заявил, что тяжелая болезнь не отменяет судебного приговора, однако государство должно учитывать медицинские показания и не препятствовать получению необходимой помощи.

Мосгорсуд 5 ноября оставил без изменений пятилетний условный срок и штраф в размере 765 миллионов рублей, назначенные блогеру. Сама Чекалина на заседание не приехала. Накануне ее адвокат Константин Третьяков сообщил РИА Новости, что подзащитная не сможет присутствовать в суде из-за состояния здоровья. Вскоре появились сообщения о срочной госпитализации Валерии, однако ее возлюбленный Луис Сквиччиарини поспешил внести ясность.

«Это неправда. Валерию никуда не госпитализировали», — заявил он в социальных сетях.

Сквиччиарини также подчеркнул, что адвокаты не сообщали о помещении блогера в больницу. По его словам, девушка проходит лечение дома.

Терехин считает, что защита должна продолжить борьбу за пересмотр решения в кассационной инстанции.

«Если медицинские показания подтверждены документально, я считаю, что государство и соответствующие органы должны предоставить возможность получить необходимую помощь. Здесь вопрос не в уходе от ответственности, а в праве человека на лечение и, конечно, чисто человечески, так как Валерия в конце концов никого не убивала, а совершила экономическое преступление», — подчеркнул Терехин.

Он добавил, что при принятии решений суду следует учитывать и состояние здоровья человека, а также его жизненную ситуацию.

«Это не проявление снисхождения, а принцип индивидуализации наказания, связанного со здоровьем и крайне тяжелым положением», — объяснил Терехин.

Юрист также обратил внимание на семейные обстоятельства Чекалиной. У Валерии трое детей, а их отец Артем Чекалин находится в заключении. Терехин пожелал блогеру справиться с трудностями и наконец обрести спокойствие.

Лечение, фитнес-клуб и белье на продажу

О тяжелом заболевании Чекалиной стало известно в марте 2026 года. У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. С тех пор Валерия периодически рассказывала подписчикам о лечении и самочувствии. 22 октября она опубликовала эмоциональное видео, в котором сообщила об ухудшении результатов обследования.

По ее словам, ПЭТ-КТ показала увеличение метастазов в надпочечниках и яичниках, а также их повторное появление в легких. Тогда же блогер рассказала, что готовится ко второй линии химиотерапии.

Накануне заседания суда она прошла третий курс терапии.

Одна из клиник в Китае уже направила ей официальное приглашение на лечение. Кроме того, Валерия рассказывала, что врачи рекомендовали ей рассмотреть CAR-T-терапию.

Однако обсуждение болезни не ограничилось медицинскими новостями. В социальных сетях пользователи спорили о том, как должен выглядеть человек, который проходит химиотерапию, и может ли он продолжать привычную жизнь. Весной 2026 года москвичка Алина Расковская сняла Чекалину в фитнес-клубе. Девушка удивилась, что блогер пришла на тренировку после сообщений о поездке на химиотерапию, и опубликовала видео.

Руководство клуба аннулировало абонемент Расковской. Сама Валерия объясняла, что врачи разрешили ей легкие физические нагрузки.

Позднее Чекалина запустила собственный бренд нижнего белья и снялась в рекламной фотосессии. Одна из представленных моделей продавалась за 1590 рублей.

Дело на сотни миллионов

Уголовное дело против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили в 2024 году. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года супруги вместе с Романом Вишняком перевели на счета иностранной компании в ОАЭ более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Следствие утверждало, что платежи оформляли как оплату информационных услуг, а банку предоставляли документы с недостоверными сведениями о целях операций.

Гагаринский суд Москвы назначил Валерии пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Защита добивалась полного оправдания блогера, тогда как прокуратура просила увеличить условный срок до шести лет, а штраф — до 1,2 миллиарда рублей.

Артема Чекалина ранее приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Его защита обжаловала приговор, но 21 октября апелляционная инстанция также оставила его в силе.

В последнем слове Артем говорил о состоянии бывшей супруги, матери его троих детей. По его словам, Валерия уже полтора месяца практически не вставала с кровати.

Апелляцию самой Чекалиной изначально планировали рассмотреть 17 ноября, однако заседание перенесли на 5 ноября из-за состояния ее здоровья.

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