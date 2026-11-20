Мэр города Нерюнгри отказался уйти в отставку из-за смерти Сергея Соседова

Мэр города Нерюнгри Илья Гудошник не намерен уходить в отставку на фоне скандала вокруг смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Об этом политик заявил в программе журналиста Андрея Малахова. Подробнее читайте в новом материале 5-tv.ru.

Мэр Нерюнгри не уйдет в отставку из-за смерти Сергея Соседова

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в якутском городе Нерюнгри. Эпатажный журналист упал с лестницы в местной гостинице и получил черепно-мозговую травму. Спасти его врачам не удалось.

Официально смерть Соседова признали несчастным случаем. Несмотря на это, слухи по поводу его преждевременного ухода продолжают множиться.

В пятом выпуске программы Андрея Малахова, посвященном Сергею Соседову, предприниматель Валентина Кузнецова, которая находится в давнем конфликте с мэром, сказала, что Илья Гудошник якобы встречался с Соседовым незадолго до его смерти.

Глава города категорически опроверг эти заявления, отметив, что не виделся с журналистом и узнал о случившемся уже после его смерти. Помимо этого, политик отметил: он не намерен подавать в отставку на фоне скандала.

История смерти Сергея Соседова

Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет. Критик прилетел из Москвы в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице журналисту резко стало плохо. Поднимаясь по лестнице, он замертво упал вниз. В результате журналист ударился головой и потерял сознание. После падения его немедленно доставили в больницу, где врачи провели экстренную операцию. Несмотря на усилия медиков, спаси знаменитость не удалось.

Тело Сергея доставили в Москву 28 сентября. Похороны состоялись спустя два дня — 30 сентября. На церемонии прощания с артистом присутствовало более 200 человек: коллеги, друзья и поклонники. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище в подмосковных Химках, рядом с его отцом.

Почему друзья Сергея Соседова не верят в версию с несчастным случаем

Некоторые друзья и коллеги Сергея Соседова не верят в то, что жизнь журналиста мог прервать несчастный случай. Они утверждают: музыкального критика убили. По словам продюсера Леонида Дзюника, незадолго до смерти Соседову якобы начали приходить анонимные угрозы. Кто-то, как настаивает друг эпатажного телеведущего, давно хотел от него избавиться, и в Якутии им это удалось сделать.

После обращений близких Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава надзорного ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. В конце октября 2026 года прокуратура Республики Саха признала гибель критика несчастным случаем.

Друзья Сергея Соседова о его здоровье

Несмотря на шумиху, вокруг смерти Сергея Соседова его мама Антонина Петровна склоняется к официальной версии. По словам женщины, пресса и некоторые «друзья» журналиста пытаются хайповать на его имени.

Не так давно одна из подруг музыкального критика рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» о том, у Сергея Соседова было не все в порядке со здоровьем. В частности, его мучало высокое давление. По словам собеседницы газеты, именно это и привело к трагедии.

За день до смерти Соседов прилетел в Якутию. Перелет выдался долгим — семь часов. После этого Сергею потребовалось еще десять часов, чтобы добраться до Нерюнгри, где он планировал остановиться перед конкурсом. При всем при этом здоровье критика мог подкосить и резко изменившийся климат: он отправился из теплой Москвы в холодную Якутию.

Тем не менее, после того, как Андрей Малахов показал кадры падения Сергея Соседова с лестницы в сети, вновь заговорили об убийстве критика. Дело в том, что на записи видно, как журналист осторожно поднимается по ступеням, держась рукой за перила. Его движения выглядят замедленными, а походка — неустойчивой. При этом критик продолжает подъем самостоятельно. Затем, когда он практически оказался в серой зоне, Соседов упал вниз. Эксперты в студии Андрея Малахова предположили, что неизвестный мог отравить журналиста.

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