Педиатр Пушкарева: от гриппа в садике ребенка защитит вакцинация и мытье рук

Если ребенок заболел гриппом после посещения детского сада, инфекция может быстро распространиться на остальных членов семьи. Врач-педиатр Мария Пушкарева рассказала Life.ru, как снизить вероятность заражения и какие популярные методы профилактики не работают.

Главной мерой профилактики специалист назвала ежегодную вакцинацию. Прививка снижает вероятность тяжелого течения гриппа и осложнений, включая пневмонию.

Вакцинация родителей и старших детей может быть особенно важна для семей, где есть младенцы младше шести месяцев. В этом возрасте прививка от гриппа еще не проводится, поэтому дополнительную защиту им обеспечивают окружающие.

Не менее важно следить за гигиеной. Вирус может передаваться не только при контакте с зараженным человеком, но и через поверхности. Поэтому после возвращения домой врач советует тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

В сезон респираторных инфекций каждому члену семьи желательно использовать отдельное полотенце либо одноразовые бумажные. В помещении необходимо поддерживать нормальную влажность и регулярно проветривать комнаты.

Если ребенок уже заболел

Чем раньше заболевшего ребенка удастся отделить от остальных членов семьи, тем лучше. По возможности ему стоит выделить отдельную комнату, а уход за ним поручить одному взрослому.

Педиатр рекомендует, чтобы при необходимости за больным ухаживал человек, привитый от гриппа в текущем сезоне. При тесном контакте следует использовать плотно прилегающую маску.

Важно также регулярно мыть посуду заболевшего и очищать поверхности, которых часто касаются все члены семьи. Особое внимание стоит уделять дверным ручкам, выключателям и кранам.

Если в доме живут пожилые люди, их контакты с заболевшим ребенком необходимо максимально ограничить. Люди старшего возраста относятся к группам повышенного риска тяжелого течения гриппа.

Почему чеснок не защитит от вируса

Популярные народные методы профилактики не могут заменить вакцинацию и соблюдение гигиены. В частности, нет доказательств того, что разложенные по квартире лук или чеснок способны обеззараживать воздух.

«В доказательной медицине нет ни одного исследования, подтверждающего эффективность раскладывания лука или чеснока по углам квартиры», — подчеркнула Мария Пушкарева.

По словам врача, некоторые вещества в составе чеснока действительно могут проявлять активность в лабораторных условиях. Однако это не означает, что несколько зубчиков, разложенных в комнате, способны защитить семью от гриппа.

Кроме того, резкий запах может раздражать глаза и дыхательные пути. Не стоит и специально увеличивать количество чеснока в рационе в надежде защититься от вируса: это не обеспечивает профилактики и способно вызвать раздражение пищеварительного тракта, особенно у маленьких детей.

Отдельная опасность связана с попытками использовать лук или чеснок непосредственно рядом с ребенком. Если оставить кусочки овощей в детской кроватке, малыш может взять их в рот, что создает риск попадания в дыхательные пути.

Не стоит рассчитывать и на оксолиновую мазь: убедительных современных доказательств ее эффективности для профилактики гриппа нет.

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