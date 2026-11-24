Новые разработки, которые уже в ближайшее время отправятся в зону СВО, сегодня представили в Москве. На выставке «Интерполитех» показали перспективные гранатометы, дроны-перехватчики и роботов, способных заменить саперов на самых опасных участках.

Особый интерес вызвала надувная техника — такие макеты могут обмануть даже спутники. Технологии, которые уже завтра могут изменить стратегию и тактику на поле боя, увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Станины для пулеметов и движущиеся турели. Гигантские гексакоптеры и наземные малыши-НРТК, которые заменят человека-сапера. Дрон-детекторы. Иногда даже вот такие живые и забавные. Впрочем, как и эти перехватчики БПЛА в таких цветах, что пройти мимо ну просто невозможно.

Или вот надувные макеты боевых машин, танков, самолетов.

Обычно такое на фронте не показывают, чтобы не выдать позицию. Но здесь — уникальная возмжность Именно такие имитационные модели. в данном случае — машина ПВО, зенитно-ракетно-пушечный комплекс, который в натуральном размере сделан. На него как раз дроны отвлекаются, на ложную цель. Тем самым не трогают наши реальные объекты. Для того, чтобы дрон почувствовал, что это реальная машина, а не обманка, здесь теплый воздух, он имитирует работу двигателя. Дрон с тепловизором реагирует на него неприменно.

Современное исполнение вооружения. Даже гранатомет АГС-17, полувековой давности, которым пользуются бойцы СВО и сегодня, должен кануть в Лету. А на его место придет потомок XXI века, более легкий, точный и удобный.

«Если на АГС-17 приходится наваливаться всем телом, чтоб он не сильно подпрыгивал, то с нашего гранатомета это не требуется», — сказал представитель разработчика и производителя стрелкового и гранатометного вооружения, средств борьбы с БПЛА Михаил Бажутов.

На стенде представлен и новый автоматный и винтовочный патрон для сбития беспилотников. Который имеет свои преимущества.

«В его многопульности, в использоании штатных комплектующих. Так как используем три пули вместо одной, как у штатной, эффективность поражения в 2,5 раза выше», — сказал представитель разработчика и производителя стрелкового и гранатометного вооружения, средств борьбы с БПЛА Михаил Бажутов.

Комплексная борьба с вражескими БПЛА, говорят специалисты, стоит на нескольких китах. У данной системы их четыре: тут и физическая защита гражданских объектов спецсетями, и подавление РЭБом, и оповещение стрелков мобильных огневых групп, и контратакующий ресурс. За тысячи метров система обнаружит непрошеного гостя, а если дрон проскочит первые этапы эшелонированной обороны, то его уничтожат наши кинетические дроны-перехватчики.

«Наш перехватчик более тяжелый, более маневренный, имеет дополнительные модули, помогающие навестись на цель. Это нейросеть, разработанная нами, обученная нами и обучаемая по сей день. Готова для дневного применения, но в начале следующего года хотим запустить и ночную версию», — сказал специалист компании по производству изделий для комплексной защиты от угроз БПЛА.

Обратная связь с фронтом, постоянный анализ тактики врага, атакующего тыл. Все это также воплощается в новые разработки и должно не только остаться на выставках, но и уйти в дело, масштабно и эффективно. Те же новые поколения дрон-детекторов.

«Дроны, которые выполнены из материалов дешевых, которые, например, тоже не отличают, не видят радары и уходят в слепые зоны. Здесь как раз детекционное оборудование, оно очень необходимо. В детекторах дронов должна быть реализована функция фильтрации шумов, чтобы не было ложных срабатываний и мы качественно определяли угрозы», — сказала представитель компании GODRONE Ирина Давыдова.

Современные угрозы изменчивы и многообразны. Реакция на них должна быть быстрой и живой, как в плане научного и творчески практичного подхода, так и с точки зрения скорого и повсеместного внедрения на местах. И выставки, подобные «Интерполитеху», — это уже не просто демонстрация возможностей и перспектив будущего, это необходимые шаги в нашем бурном и неспокойном настоящем.

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