Зеленский назвал несерьезным предложение Лукашенко о переговорах в Москве

Глава киевского режима Владимир Зеленский не принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко вместе отправиться в Москву на переговоры. Свой отказ он изложил после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Зеленский в ответ на инициативу руководителя республики сравнил себя с чемоданом. Он также назвал идею Лукашенко несерьезной.

«Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьезный разговор», — сказал главарь киевского руководства.

Днем ранее Лукашенко заявил, что лично готов привезти Зеленского в Россию, пообещав тому гарантии безопасности и «прочее». По его словам, визит может состояться в любое время, если у того появится желание. Впрочем, президент усомнился в желании главы режима приехать в Москву.

О готовности российской стороны к переговорам с Зеленским в столице неоднократно говорили в Кремле. В сентябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что в случае приезда в Москву главарю Украины обеспечат условия для работы и безопасность.

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