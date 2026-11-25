В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в совершении террористического акта против представителя региональных властей. Мужчина атаковал FPV-дронами служебный автомобиль чиновника администрации Мелитополя. Должностное лицо не пострадало. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный — мужчина 1962 года рождения. Для подготовки нападения он связался с представителем украинских спецслужб через мессенджер WhatsApp*.

По заданию куратора мужчина получил два FPV-дрона. Беспилотники передали с помощью сброса с другого БПЛА вместе с компонентами самодельных взрывных устройств, оснащенных поражающими элементами.

Получив инструкции, россиянин самостоятельно собрал взрывные устройства, привел беспилотники в боевое состояние и разместил их неподалеку от места работы чиновника администрации Мелитополя.

После этого была совершена атака на служебный автомобиль. По информации ФСБ, представитель региональных властей в результате произошедшего не пострадал.

Сотрудники ведомства установили личность предполагаемого исполнителя и задержали его. Он дает признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном обороте взрывных устройств.

Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники ФСБ устанавливают возможных сообщников, которые помогали задержанному в подготовке и осуществлении нападения.

Накануне спецслужба сообщила о предотвращении теракта в синагоге Кисловодска. Там задержали россиянина, который, по данным ФСБ, действовал по указанию зарубежного куратора и присягнул лидеру запрещенной в России международной террористической организации.

По версии ведомства, мужчина заранее изучил местность, определил время наибольшего скопления прихожан и самостоятельно изготовил взрывное устройство массой 3,5 килограмма с поражающими элементами. Его задержали по дороге к месту предполагаемого преступления.

При обыске у фигуранта обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств и средства связи с перепиской с куратором. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. На допросе он признал вину.

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