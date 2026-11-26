Песков: ЕС откликнулся на приглашение приехать в Москву

Европейские страны откликнулись на предложение России приехать в Москву для обсуждения украинского конфликта, однако непонятно, готовы ли они к предметному диалогу. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Они отзываются, но пока ясности это не вносит», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном участии европейцев в мирных переговорах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва пригласила представителей Европы на переговоры по дипломатическим каналам. По словам главы государства, российская сторона хочет выслушать их предложения по урегулированию конфликта на Украине.

При этом Путин подчеркнул, что прежде всего необходимо понять, с какой позицией европейские страны готовы приехать в Москву. Президент допустил участие Европы в обсуждении гарантий безопасности для России, Украины и самих европейских государств. Однако он предупредил, что возможное размещение европейских военных на украинской территории станет серьезной угрозой для Москвы.

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