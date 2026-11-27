Врачи во Владивостоке спасли женщину, которая подавилась крупной костью

Эндоскопист Владивостокской клинической больницы № 4 спас женщину, у которой в пищеводе застряла крупная кость. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Приморского края.

Пациентка обратилась за медицинской помощью поздно вечером. Незадолго до этого она ела борщ и из-за спешки не заметила, как проглотила инородный предмет. Вскоре ей стало трудно говорить и дышать.

Компьютерная томография показала, что причиной спазма стала кость длиной около четырех сантиметров. Для ее извлечения врач Василий Сельсков специально приехал в больницу в свой выходной.

Telegram/ Минздрав Приморья/ minzdravpk

Медик удалил инородное тело с помощью эндоскопической петли. Вмешательство прошло успешно — повреждений пищевода удалось избежать.

После операции женщина поблагодарила хирурга и сотрудников медучреждения, которые спасли ей жизнь.

Врачи напомнили, что торопиться и разговаривать во время еды опасно. При проглатывании острых предметов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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