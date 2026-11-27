В России приняли новую Арктическую стратегию! Документ, который утвердил президент России Владимир Путин, определяет национальные интересы нашей страны в этом регионе.

В частности, речь идет о развитии Трансарктического коридора для международных перевозок. Что касается социальной сферы, то к 2035 году планируется создать 200 тысяч дополнительных рабочих мест, повысить зарплаты и сократить безработицу.

В новой концепции Арктику называют потенциальным театром войны с НАТО. В документе отмечено, что Североатлантический альянс уже отрабатывает применение вооружений в условиях Крайнего Севера.

Трансарктический транспортный коридор

Трансарктический транспортный коридор — маршрут, соединяющий западные и восточные регионы России по северным морям и наземным транспортным путям. Протяженность морского участка, в состав которого входит Северный морской путь, составляет около 14 тысяч километров.

Еще примерно десять тысяч километров приходится на сухопутную транспортную инфраструктуру. Она включает железнодорожные линии, в том числе Арктический полигон и Северную железную дорогу, автомобильные трассы, а также внутренние водные пути по рекам Лена, Енисей и Обь.

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