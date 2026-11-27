Развитие новых транспортных коридоров, которые свяжут Россию и рынки дружественных стран, обсуждают сейчас на IV Международном форуме «МТК Север — Юг».

В этом году на него съехались больше 300 профильных экспертов и руководителей разного уровня из Азербайджана, Ирана, Индии и многих других государств. Мероприятие проходит в Астрахани. Пленарную сессию открыл губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Развитие международного коридора „Север — Юг“ — один из важнейших приоритетов. Это направление напрямую связано с реализацией инициативы президента Росии Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства. Напомню, его главная цель — укрепить сотрудничество стран Евразии и глобальных международных объединений», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Астраханская область занимает одно из ведущих мест в торговле с азиатскими партнерами. В регионе постоянно модернизируется портовая инфраструктура. Большую роль играет и Каспийский кластер, где российские и иностранные инвесторы реализуют проекты в разных отраслях экономики.

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