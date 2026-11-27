В России планируют расширить Национальный календарь профилактических прививок за счет вакцинации девочек в возрасте 12 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова, передает РИА Новости.

По словам специалиста, инфекция может стать причиной развития нескольких видов онкологических заболеваний. Максимальную защиту вакцина обеспечивает в том случае, если ребенок получает ее до начала половой жизни, поскольку вирус преимущественно передается половым путем.

«Поскольку ВПЧ передается в основном половым путем, максимальный защитный эффект прививка дает, если сделать ее до начала половой жизни. Именно поэтому в Национальный календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию девочек 12 лет», — пояснила Макарова.

Финансирование новой меры предусмотрено в федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Госдума приняла документ в третьем чтении. Всего на вакцинацию детей против ВПЧ планируется направить 17,4 миллиарда рублей. Из них три миллиарда выделят в 2027 году, а в последующие два года — по 7,2 миллиарда ежегодно.

При этом специалисты подчеркивают, что прививка от ВПЧ необходима не только девочкам. Ранее педиатр Елизавета Петрова-Колосова объяснила, почему вакцинацию рекомендуют также проводить мальчикам.

Известно более 200 типов вируса папилломы человека, около 30 из которых преимущественно поражают мочеполовую систему. Некоторые разновидности инфекции способны вызывать изменения клеток, которые со временем могут привести к развитию злокачественных опухолей.

Наиболее известная связь ВПЧ с онкологией — рак шейки матки. Именно исследования этой взаимосвязи позволили разработать профилактические вакцины. В 2008 году немецкий ученый Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию за исследования вирусной природы этого заболевания.

Однако мужчины также подвержены последствиям заражения. В детстве ВПЧ может проявляться обычными бородавками на руках, плоскими папилломами на лице и теле, а также болезненными образованиями на стопах. В области половых органов и промежности могут возникать остроконечные кондиломы.

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