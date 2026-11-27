Анфиса Чехова опровергла слухи о домашнем насилии

Анфиса Чехова прокомментировала слухи о домашнем насилии со стороны своего супруга Александра Златопольского. Телеведущая заявила, что информация о том, будто продюсер избил ее после подозрений в измене, не соответствует действительности. Поводом для комментария стал ролик с обвинениями в адрес ее мужа, ссылку на который артистке прислали знакомые.

О существовании ролика артистка узнала после того, как ей написала мать. Несколько подруг женщины прислали ей видео с пугающей историей. Сама телеведущая призналась, что была удивлена фантазией авторов.

«Оказывается я сейчас нахожусь в реанимации с черепно мозговой травмой, потому что Саша меня избил. Что же произошло в загородном особняке знаменитой ведущей? Зачем туда приезжала карета скорой помощи? Что рассказала домработница и частная охрана элитного поселка?» — рассказала телеведущая в личном блоге.

Чехова призналась, что подобные публикации могли серьезно напугать ее близких. Особенно она переживала за мать, которая могла поверить в распространяемые сообщения.

«Моя мама могла бы схватить инфаркт от подобных новостей, но она хорошо знает Сашу и в СМС хохотала, что не может представить себе его в такой роли», — написала Чехова.

Телеведущая также обратилась к подписчикам с просьбой не доверять непроверенным историям о знаменитостях. По ее словам, подобные публикации могут заставить людей всерьез переживать за героев выдуманных сюжетов.

Кто такой Александр Златопольский

Нынешний супруг Анфисы Чеховой — актер и кинопродюсер Александр Златопольский. Пара познакомилась 10 сентября 2024 года на церемонии вручения премии одного из журналов. Телеведущая была ведущей мероприятия, а ее будущий избранник получил награду в номинации «Продюсер года».

После знакомства Александр попросил у Чеховой номер телефона и пригласил ее на свидание. Так начался их роман. В одном из интервью супруги вспоминали, что отношения развивались довольно быстро.

В августе 2025 года Златопольский сделал избраннице предложение в Париже. Однако на этом романтические сюрпризы не закончились. Позднее продюсер повторил предложение на Мальдивах, а затем еще раз во время путешествия по Нилу. Чехова объясняла, что ей нравится сам момент предложения, поэтому мужу хотелось снова и снова радовать ее.

Пара официально зарегистрировала отношения 5 февраля. При этом телеведущая сразу уточнила, что не считает поход в ЗАГС полноценной свадьбой. Большое торжество супруги планировали провести отдельно, в теплое время года.

У Златопольского есть две дочери от предыдущих отношений. Чехова также воспитывает сына Соломона от актера Гурама Баблишвили.

Почему Чехова долго не решалась выйти замуж

До встречи со Златопольским телеведущая не раз говорила о своем непростом отношении к браку. После регистрации отношений она призналась, что раньше считала замужество обязательством на всю жизнь и боялась потерять свободу выбора.

Чехова даже называла себя «сбежавшей невестой». По ее словам, когда мужчины делали ей предложение, она начинала сомневаться, действительно ли хочет провести с ними всю жизнь. Из-за этого телеведущая неоднократно отказывалась от перспективы свадьбы.

Справиться с подобными страхами ей помогла работа с психологами. Кроме того, Чехова отметила, что познакомилась с Александром уже во взрослом возрасте и лучше понимала, каких отношений хочет.

Телеведущая называла нового избранника ответственным и добрым человеком, рядом с которым ей не приходится постоянно ждать конфликтов. Она также говорила, что впервые почувствовала себя достаточно спокойно, чтобы решиться на семейную жизнь.

Вскоре после свадьбы супруги объявили, что заключили брачный договор. Чехова считает такой документ важным для любой семьи, поскольку обстоятельства могут измениться. При этом конкретные условия соглашения она раскрывать не стала.

Какие отношения были у Анфисы Чеховой до Златопольского

Одним из самых продолжительных романов телеведущей стали отношения с актером Владимиром Тишко. Пара встречалась около трех лет и рассталась в 2004 году. После этого в жизни Чеховой появился грузинский актер Гурам Баблишвили.

Их роман начался в 2009 году. Отношения развивались непросто: влюбленные несколько раз расходились, а затем вновь сходились. В 2012 году у пары родился сын Соломон. Спустя три года Чехова и Баблишвили официально зарегистрировали отношения, однако семейная жизнь продлилась недолго. В 2017 году супруги развелись.

Позднее телеведущая объясняла, что их отношения во многом держались на страсти. Со временем чувства изменились, а совместная жизнь перестала устраивать обоих.

При этом бывшим супругам удалось избежать затяжного публичного конфликта. Они сохранили общение ради сына. Чехова неоднократно говорила, что не хочет, чтобы Соломон оказывался перед необходимостью выбирать между матерью и отцом.

После расставания с Баблишвили телеведущая не спешила публично раскрывать подробности личной жизни. В 2023 году она сообщила о новых отношениях, однако имя избранника тогда не называла. Позднее стало известно о ее романе с мужчиной из США. Эти отношения завершились примерно через год.

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