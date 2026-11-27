Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая 2027 года

Последние звонки в российских школах в 2026/27 учебном году планируют провести 26 мая. Министерство просвещения РФ уже направило соответствующие рекомендации во все регионы страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году школьный праздник предлагают дополнить несколькими важными событиями. Помимо традиционных церемоний поднятия государственного флага и исполнения гимна России, в программу хотят включить чествование представителей многодетных и многопоколенных семей.

Особое место отведут родителям выпускников. Перед школьниками смогут выступить мамы и папы, в том числе удостоенные государственных наград. Также приглашенными гостями станут участники специальной военной операции.

При подготовке к празднику регионам поручили уделить особое внимание безопасности. Все мероприятия должны пройти с соблюдением требований комплексной безопасности.

Еще одна важная задача — создать доступную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

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