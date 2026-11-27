Елена Jaya и VAVAN выпустили песню и посвятили ее Пермскому краю

Певица Елена Jaya и артист VAVAN представили совместную композицию «Колыбельная», посвященную культуре и мифологии Пермского края. Релиз состоялся в рамках проекта «Музыка народов», в котором Jaya путешествует по регионам России и создает музыкальные произведения, знакомящие слушателей с культурным наследием разных народов.

Новая песня вдохновлена преданиями финно-угорских народов. Авторы выбрали формат колыбельной, чтобы через семейную историю передать атмосферу старинных легенд и показать, насколько важны любовь, вера и связь между близкими людьми.

В центре сюжета — мать и сын, которые ждут возвращения отца из похода. Мужчине приходится преодолевать опасности и сражаться с мифическим Яг Мортом — одним из самых зловещих персонажей коми-фольклора, лесным чудовищем. Несмотря на тяжелое испытание, герой одерживает победу и возвращается домой, где его ждет семья.

Главный смысл композиции — показать, что именно родные люди становятся опорой в самые трудные моменты. Колыбельная в этой истории приобретает символическое значение оберега, который защищает близких и помогает сохранить надежду даже на расстоянии.

Елена Jaya призналась, что во время знакомства с культурой финно-угорских народов ее особенно впечатлила тема материнской молитвы.

«Когда я изучала культуру финно-угорских народов Пермского края, меня поразила сила материнской молитвы, которая оберегает и направляет даже в самые темные времена. Вместе с VAVAN мы постарались передать это ощущение тревоги и надежды, когда отец в пути, а семья ждет его возвращения. Битва с Яг Мортом — это метафора всех испытаний, которые преодолевает человек ради любви», — рассказала певица.

Проект «Музыка народов» направлен на знакомство аудитории с культурными традициями российских регионов через современные музыкальные произведения. Каждая такая работа становится своеобразной творческой визитной карточкой территории.

Елена Jaya — российская певица и автор песен, работающая в жанре инди-поп с элементами атмосферной музыки. В 2026 году она стала победительницей хит-парада «Улетная десятка» музыкального фестиваля YLЕТАЙ. В своем творчестве артистка обращается к темам внутренней силы, свободы самовыражения и поиска себя.

VAVAN — сценический псевдоним актера и музыканта Владимира Селиванова, получившего известность благодаря роли Вована в сериале «Реальные пацаны». Помимо актерской карьеры, он занимается музыкой. Среди его популярных композиций — «Буду целовать», «Малая, сияй» и «Зажигалка».

Песня «Колыбельная» и сопровождающий ее клип уже доступны на цифровых площадках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.