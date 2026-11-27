В Санкт-Петербурге женщина получила ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников. Обломки дронов упали в Приморском и Выборгском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего этой ночью в сторону Северной столицы летели 55 беспилотников. Десять из них сбили над Новгородской областью, еще 45 — над Ленинградской областью и Петербургом.

В Приморском районе на улице Лидии Зверевой обломки БПЛА повредили фасад многоэтажного дома и выбили стекла. Пострадала женщина, ее доставили в больницу.

«Жильцы двух подъездов временно размещены в школе № 575. Им оказывается необходимая помощь», — уточнили в Смольном.

Кроме того, в Приморском и Выборгском районах повреждены окна и несколько автомобилей.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Коммунальщики оценивают ущерб и приступили к восстановлению поврежденных объектов. Работу городских служб и силовых структур координирует оперативный штаб.

Ранее 21 ноября Ленинградская область также подверглась массированной атаке беспилотников. По данным региональных властей, за ночь силы ПВО уничтожили 87 украинских дронов.

Еще одна крупная атака произошла 18 октября. Тогда в Петербурге погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Обломки беспилотников также повредили жилые дома и объекты инфраструктуры в Ленинградской области.

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