Почему Красная горка 23 апреля — самый необычный народный праздник
В первое воскресенье после Пасхи отмечается древний народный праздник Красная горка.
Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru
23 апреля 2023 года отмечается Красная горка. Это народный праздник, преимущественно девичий. В православной традиции он носит название Антипасха или Фомино воскресенье.
Какую горку называли красной, какие сохранились традиции празднования и как привлечь удачу в этот день — на этот и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила ясновидящая Виктория Райдос.
Что означает Красная горка и когда празднуется
Красная горка указывает не на цвет, а на красоту, весну-красну. А горками называли первые высохшие на солнце места для деревенских гуляний. Кроме того, горкой называли деревянный помост, с которого скатывали красное яйцо — символ камня, отваленного ангелом у входа в гроб Господень.
«Первое воскресенье после Пасхи — позади зимние холода, ограничения Великого поста. Наши предки отмечали в этот день начало сезона полевых работ и свадеб. Ведь браки в старину переставали заключать сразу после Масленицы», — отметила Райдос.
У древних славян это был праздник весны, который отмечали кострами, ярмарками, сватовством и всенародными гуляниями.
«Красная горка связана с культом предков. Поэтому в первой половине дня люди поминали своих ушедших родных, а затем праздновали торжество самой жизни. Естественно, что особенно любила делать молодежь, так это надевать свои самые лучшие наряды и собираться для гуляний на какой-нибудь возвышенности. Поэтому горка и красная: красивые, веселые и все очень юные», — рассказала ясновидящая.
Антипасха на Красную горку
В воскресенье, 23 апреля, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Описание лишь первого богослужения в честь этого дня датируется 400 годом нашей эры. Согласно нему, принявшие крещение на литургии Великой субботы или Пасхи, первые восемь дней после крещения ходили в белых одеждах и снимали их на Антипасху.
Антипасха или Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 23 апреля
Праздник еще именуется Новым или Фоминым воскресеньем и связан с апостолом Фомой, который узрел Воскресение Господне лишь неделю спустя после Пасхи и только тогда уверовал.
Традиции на Красную горку
- Свадьбы. На Красную горку традиционно справляли много свадеб. В народе говорили: «На Масленицу — сватовство, на Красную горку — свадьба».
Это был первый день окончания запрета — в Великий пост жениться и венчаться не положено. Считалось, что сыгранная в этот день свадьба принесет молодым долгие годы счастья. Есть традиции и рациональное объяснение: после Пасхи стартовали посевные работы, поэтому было не до свадеб, а потом уже начинался Петров пост.
- Народные гуляния. Хороводы, потехи, песни и пляски — это все про Красную горку. Если в деревне кто-то женился, то в торжестве участвовали все местные жители, объединяя общий и частный праздники. Молодые парни устраивали разнообразные потешные состязания — обливались водой, купались в реках, перепрыгивали через забор, залезали на деревья и всячески демонстрировали силу и удаль. А девушки приглядывали себе достойную партию: «Красная горка — сватать спо́рко». Считалось, что не праздновать Красную горку никак нельзя, иначе останешься бездетным и одиноким.
- Загадывание желаний. Считается, что этот день обладает особой энергетикой.
«Считается, что в этот день можно загадывать желания, проводить обряды, связанные с материальным достатком, носить одежду красного цвета для привлечения денежной энергии и удачи. А если загаданное сбудется, то не забывайте отблагодарить высшие силы и свою родовую систему. Самый экологичный способ — поучаствовать в благотворительности, поделиться энергией добрых дел в ответ на благосклонность к вам», — посоветовала Виктория Райдос.
- Закликание весны. Красная горка в большей степени связана с древними языческими традициями, унаследованными православной Русью. На Красную горку женщины пели во много голосов песни-веснянки и закликали, зазывали специальными словами солнце, природу и будущего мужа. У главной хороводницы в одной руке обязательно было крашеное в красный цвет яйцо, а в другой — кусок хлеба.
- Катание яиц. На Красную горку красили дополнительную партию яиц, но не в красный, а любые другие цвета. Их оставляли на могилах или раздавали нуждающимся. Также яйца использовали в обряде гадания: выбирали сухой пригорок и скатывали с него яйцо. Если оно ровно преодолеет дистанцию и не разобьется, его владельцу предвещали счастье и удачу. Также яйцо клали на деревянный помост, символизировавший гору Голгофу, на которой распяли Христа.
- Окликание молодых. Второе название — вьюнишник. Группа парней обходила дома всех молодоженов (поженившихся год назад на Красную горку) и пела под окнами веселые песни, окликая пару: «Вьюнец молодой, вьюница молодая!».
- Проводы Пасхи. Нередко на главной площади устанавливали соломенное чучело, как на Масленицу, а к вечеру сжигали его.
- Поминки. Еще одна традиция на Красную горку — ходить на кладбище, убираться на могилах умерших родственников и оставлять там пасхальные угощения, а также особую поминальную пищу (коливо, кутья, блины, хлеб). В тот день говорили: «В Красную горку родители из могилы теплом дохну́т».
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