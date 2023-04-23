23 апреля 2023 года отмечается Красная горка. Это народный праздник, преимущественно девичий. В православной традиции он носит название Антипасха или Фомино воскресенье.

Какую горку называли красной, какие сохранились традиции празднования и как привлечь удачу в этот день — на этот и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила ясновидящая Виктория Райдос.

Что означает Красная горка и когда празднуется

Красная горка указывает не на цвет, а на красоту, весну-красну. А горками называли первые высохшие на солнце места для деревенских гуляний. Кроме того, горкой называли деревянный помост, с которого скатывали красное яйцо — символ камня, отваленного ангелом у входа в гроб Господень.

«Первое воскресенье после Пасхи — позади зимние холода, ограничения Великого поста. Наши предки отмечали в этот день начало сезона полевых работ и свадеб. Ведь браки в старину переставали заключать сразу после Масленицы», — отметила Райдос.

У древних славян это был праздник весны, который отмечали кострами, ярмарками, сватовством и всенародными гуляниями.

«Красная горка связана с культом предков. Поэтому в первой половине дня люди поминали своих ушедших родных, а затем праздновали торжество самой жизни. Естественно, что особенно любила делать молодежь, так это надевать свои самые лучшие наряды и собираться для гуляний на какой-нибудь возвышенности. Поэтому горка и красная: красивые, веселые и все очень юные», — рассказала ясновидящая.

Антипасха на Красную горку

В воскресенье, 23 апреля, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.

Описание лишь первого богослужения в честь этого дня датируется 400 годом нашей эры. Согласно нему, принявшие крещение на литургии Великой субботы или Пасхи, первые восемь дней после крещения ходили в белых одеждах и снимали их на Антипасху.

Антипасха или Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 23 апреля

Праздник еще именуется Новым или Фоминым воскресеньем и связан с апостолом Фомой, который узрел Воскресение Господне лишь неделю спустя после Пасхи и только тогда уверовал.

Традиции на Красную горку

Свадьбы. На Красную горку традиционно справляли много свадеб. В народе говорили: «На Масленицу — сватовство, на Красную горку — свадьба».

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Это был первый день окончания запрета — в Великий пост жениться и венчаться не положено. Считалось, что сыгранная в этот день свадьба принесет молодым долгие годы счастья. Есть традиции и рациональное объяснение: после Пасхи стартовали посевные работы, поэтому было не до свадеб, а потом уже начинался Петров пост.

Народные гуляния . Хороводы, потехи, песни и пляски — это все про Красную горку. Если в деревне кто-то женился, то в торжестве участвовали все местные жители, объединяя общий и частный праздники. Молодые парни устраивали разнообразные потешные состязания — обливались водой, купались в реках, перепрыгивали через забор, залезали на деревья и всячески демонстрировали силу и удаль. А девушки приглядывали себе достойную партию: «Красная горка — сватать спо́рко». Считалось, что не праздновать Красную горку никак нельзя, иначе останешься бездетным и одиноким.

. Хороводы, потехи, песни и пляски — это все про Красную горку. Если в деревне кто-то женился, то в торжестве участвовали все местные жители, объединяя общий и частный праздники. Молодые парни устраивали разнообразные потешные состязания — обливались водой, купались в реках, перепрыгивали через забор, залезали на деревья и всячески демонстрировали силу и удаль. А девушки приглядывали себе достойную партию: «Красная горка — сватать спо́рко». Считалось, что не праздновать Красную горку никак нельзя, иначе останешься бездетным и одиноким. Загадывание желаний. Считается, что этот день обладает особой энергетикой.

«Считается, что в этот день можно загадывать желания, проводить обряды, связанные с материальным достатком, носить одежду красного цвета для привлечения денежной энергии и удачи. А если загаданное сбудется, то не забывайте отблагодарить высшие силы и свою родовую систему. Самый экологичный способ — поучаствовать в благотворительности, поделиться энергией добрых дел в ответ на благосклонность к вам», — посоветовала Виктория Райдос.