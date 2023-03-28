Александров день: почему 28 марта нельзя выбрасывать волосы с расчески

Православные сегодня чтут память нескольких святых, среди которых мученики Никандр Египетский, Александр Сидский и мученики Кесарийские.

Кто такой Никандр Египтянин

Святой Никандр родился в 284 году в Египте. Он был врачом и помогал людям во время религиозных гонений в период правления императора Диоклетиана. Правитель был рьяным приверженцем языческих богов, всегда был окружен жрецами, магами и гадалками и верил в то, что они ему «предсказывают».

Все началось с главной церкви в Никомидии, которая стояла на возвышении в центре красивого и многонаселенного района города. Всего за несколько часов красивейшая и величественная церковь была разрушена до основания. На следующий день было решено сделать подобное со всеми церквями. Всем, кто не откажется от христианства, грозила смертная казнь. Имущество церквей либо продавалось, либо шло в императорские поместья.

Также император издал указ, по которому христиане не имели права подавать в суд на что-либо, но любой язычник мог подать в суд на христианина.

Никандр посещал заключенных, бесплатно лечил их, приносил им пищу и погребал умерших со всеми почестями. Однажды он попытался незаметно ночью предать земле тела мучеников, брошенные на съедение зверям.

На утро Никадра схватили и подвергли жестоким пыткам. Но как бы ни старались мучители, святой не отрекся от веры и погиб за Христа в 302 году — с него заживо содрали кожу, а затем обезглавили.

Александр Сидский Памфилийский

Свя­щен­но­му­че­ник Алек­сандр из Си­де жил в III веке и по­стра­дал за Хри­ста во вре­мя го­не­ния при им­пе­ра­то­ре Авре­ли­ане.

Свя­той был до­про­шен о вере пра­ви­те­лем Ан­то­ни­ном и от­дан на же­сто­кие ис­тя­за­ния. Но чу­дес­ным образом тот пе­ре­нес все му­ки и, на­ко­нец, был обез­глав­лен. Как только правитель захо­тел сой­ти с су­дей­ско­го ме­ста, как на­чал бес­но­вать­ся и по­гиб в неисто­вых кон­вуль­си­ях.

Никандров, Александров день или Лесное ухоженье 28 марта

На Руси 28 марта называли Никандровым. Второе название — Лесное ухоженье. Считалось, что в этот день о лесе и его обитателях надо отзываться особенно почтительно и благодарить природу за ее дары. Лес в давние времена был кормильцем крестьян — там они охотились, собирали грибы, ягоды, целебные травы и полезные коренья.

В это же время начинались «волчьи свадьбы», о чем из чащи возвещал громкий вой. По старым поверьям, если ночью услышать его и перевернуть подушку, страх исчезнет.

Были и погодные приметы на Никандра. Верили, что если в этот день прилетают чайки, то весна будет теплой. А вот если прилетевшие птицы начинали купаться, следовало ждать ненастья.

Что нельзя делать 28 марта

Главный запрет на Никандра был связан с лесом — туда запрещалось отправляться на прогулку, чтобы не встретиться с недовольным Лешим. Считалось, что можно заблудиться и оказаться в лапах хищника, либо угодить в капкан и пораниться, пишет utro.ru.

В Никандров день не советовали мыть голову — говорили, что это к разлуке с близким человеком. А если выйти из дома без приколотой к одежде булавки — легко получить сглаз. Не рекомендуется перебирать вещи в шкафу — есть риск навлечь на себя большие расходы. По той же причине нежелательны спонтанные покупки.

Кроме того, предки отговаривали 28 марта выкидывать собранные с расчески волосы в мусорное ведро, чтобы не облысеть. Также не стоит кричать на собак, иначе можно потерять верного друга.

Народные приметы на 28 марта