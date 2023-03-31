Кирилл Дери полоз: что нельзя делать 31 марта

Православная церковь 31 марта 2021 года чтит память преподобного Кирилла.

Житие Кирилла Иерусалимского

Святой родился в 315 году в Иерусалиме и воспитывался в христианстве. Впоследствии это привело его к монашеству, а в 350 году — к сану архиепископа церковной Иерусалимской кафедры. Однако он недолго пробыл на этом высоком посту: борясь с ересью, он настроил против себя арианствующих епископов. Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святитель Кирилл потратил все наследство, чтобы накормить голодающих. Этого оказалось мало, и тогда он стал продавать церковную утварь и покупать людям пшеницу. Противники воспользовались слухом, что по улицам якобы разгуливала женщина в рясе. Святого Кирилла лишили сана и изгнали из города. Но на этом злоключения не закончились: из-за очередной клеветы Кирилла Иерусалимского заточили в темницу.

С приходом к власти императора Юлиана-Отступника святителю была дарована свобода. Однако тому не понравилось, что Кирилл выступил против его решения восстановить иудейский храм и предсказал о крахе этой затеи. Вскоре произошло сильное землетрясение, Соломонов храм действительно развалился, а затем с неба пал огонь и сжег все рабочие инструменты. Святителя Иерусалимского вновь изгнали.

В третий раз при новом правителе архиепископ вернулся к пастве и снова отправлен в ссылку. Лишь спустя почти 30 лет после рукоположения Кирилл окончательно занял кафедру. В 381 году святитель Кирилл участвовал во II Вселенском Соборе, который осудил ересь Македония и утвердил Никео-Цареградский Символ веры. Скончался святитель Кирилл в 386 году.

31 марта — Кирилл Дери полоз

В народе день памяти Кирилла Иерусалимского получил название Дери полоз. Свое прозвище архиепископ получил благодаря нестабильной мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях по снегу, подтаявшему накануне днем на жарком солнце и подмерзшему за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

Люди говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима»; «На Кириллов марток продерет холодок». Такие присказки служили напоминанием, что заморозки еще не ушли окончательно. Впрочем, если 31 марта зацветала мать-и-мачеха, это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

В день памяти святителя Кирилла на Руси начинали подготовку к посевным работам. Крестьяне 31 марта совершали специальные обряды и ритуалы — люди заговаривали поля, чтобы получить хороший урожай.

Что нельзя делать 31 марта

В день Кирилла запрещалось давать в долг и самим занимать деньги;

На Руси 31 марта не стригли волосы и ногти — придет беда;

На Кирилла Иерусалимского не ходили в гости, чтобы не потерять удачу и любовь;

Незваных гостей в этот день не впускали в дом — люди верили, что есть риск отдать им здоровье, радость и счастье;

Нельзя надевать чужие вещи и меняться одеждой с родственниками — заберете плохую энергетику.

Народные приметы на 31 марта