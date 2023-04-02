Фотинья Колодезница: что можно и нельзя делать 2 апреля
2 апреля на святую Фотинью обязательно выпивали колодезной воды, окропляли ей дом и огород.
Фото, видео: © РИА Новости / Юрченко; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Zamir Usmanov, Carsten Rehder, Noel Hendrickson, Allexander Makarov, Frank Rumpenhorst
Второго апреля в православной традиции — день памяти мученицы Фотины Самаряныни.
Кто такая Фотина Самаряныня (Светлана Самарянка)
Святая Фотина (Светлана) родилась и жила в Самарии (историческая область Израиля). Фотина упоминается в Евангелии от Иоанна как женщина, к которой обратился Иисус и попросил испить воды из колодца Иакова.
Спаситель, беседуя с ней, сказал: «Пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
Потом Иисус открыл ей, что он — тот Мессия, о котором предсказывали. Фотина вернулась в свое селение и рассказала людям, что повстречала Христа и уверовала в него. Самаряныня крестилась и стала проповедовать благую весть. Ее сыновья также обратились в христианство и не отказались от веры, даже достигнув высокого ранга продолжили распространять слово Божие среди военачальников и государственных мужей. За это им отрубили руки и бросили их в темницу.
Святая Фотина тоже предстала перед судом за то, что обратила в веру дочь императора и ее служанок. Фотину с сестрами отправили в раскаленную печь, но огонь не принес им никакого вреда. После страшных пыток мученицам выкололи глаза и бросили их на три года в темницу с ядовитыми змеями. Женщинам явился Иисус в сопровождении апостолов Петра и Павла и сонма ангелов. Они благословили мучениц и укрепили их силы перенести страшные муки: с Фотины Самаряныни живьем содрали кожу, привязали к двум пригнутым деревьям и разорвали на части. Останки бросили в колодец. Сестрам по вере отрезали груди, а ее сыновьям — мужские органы. После всех лишили кожи.
2 апреля — Фотинья Колодезница
Поскольку встреча Иисуса с Фотиной произошла у колодца, святой дали прозвище Колодезницы, а имя изменили на русский манер. На Руси 2 апреля особо почитали колодезную воду. Считалось, что на Фотинью она приобретает целительные свойства, поэтому такой водой обязательно умывались, чтобы излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки. Говорили: «Из колодца на Колодезницу омойся, а после уже — врагов своих не бойся»; «Водой из колодца на Колодезницу огород окропи — гнилости да худосочие выгони».
Кроме того, была распространена традиция написать на бумажке молитву, завязать ее в ветошь и надеть болеющему человеку на шею на 3 или 9 дней. Затем бумажку сжигали на свече, а пепел съедали.
На Фотинью было принято «славить» лен. На улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках. Девушки водили хороводы с длинными льняными полотенцами — атрибутами свадьбы. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.
Что нельзя делать 2 апреля
Поскольку этот день Фотиньи Колодезницы связан с колодцем, ей 2 апреля уделяется особое внимание. Нельзя готовить на святую Фотинью на вчерашней воде, иначе уйдут силы. Не стоит давать свежую воду чужим людям. Их как раз наоборот следует поить вчерашней. А домашних, напротив, только свежей, желательно из колодца.
Что можно делать на Фотинью Колодезницу
2 апреля традиционно умывались колодезной водой, поливали ей огород и окропляли дом. По поверью, это должно было избавить домочадцев от болезней, а в дом принести удачу.
Считалось, если в поле закопать три пятака на Фотинью, в семье будет достаток.
Народные приметы на 2 апреля
- Звездное небо на Фотинью — тепло еще придет нескоро;
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным;
- Идет дождь — осень принесет много грибов;
- Облака идут против ветра, а птицы кружат в небе — жди скорые осадки;
- Собака ночью воет на луну — скоро подует сильный ветер;
- Много талой воды повсюду — в мае будет много новой травы;
- 2 апреля еще лежит снег с колючим настом — урожай будет богатым.
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