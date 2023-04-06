Артемон дери полоз: что можно и нельзя делать 6 апреля

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 20 308

День памяти святителя Артемия Солунского прозвали «дери полоз», причина тому в погоде, которая обычно стоит в это время.

Артемон дери полоз: что можно и нельзя делать 6 апреля

Фото: Depositphotos / Xalanx

Шестого апреля православные верующие чтут память преподобного святителя Артемия Солунского. На Руси этот день назывался «Артемон — дери полоз».

Кто такой Артемий Селевский (Солунский)

Свя­ти­тель Ар­те­мий ро­дил­ся и жил в Селев­кии Пи­си­дий­ской (историческая область в Малой Азии). Он получил прозвище по месту жительства. В древних книгах «Селевкийский» со временем из-за особенностей написания превратилось в «Селоунский», и до наших дней дошло в двух вариантах — «Селевский» и «Солунский».

Артемий Селевский славился благочестием и добродетелью, поэтому был возведен апостолом Петром в первые епископы города. Он муд­ро руководил паствой и снис­кал сла­ву за­ступ­ни­ка бед­ных и го­ни­мых. Скон­чал­ся свя­ти­тель Ар­те­мий в глу­бо­кой ста­ро­сти.

6 апреля — Артемон дери полоз

День святого Артемия Селевского, которого прозвали в народе Артемоном, считался подготовкой к Благовещению. Для этого во дворе разжигали костер и бросали туда все ненужное — прохудившиеся матрасы, сломанные стулья или лавки. Считалось, что чем выше пламя, тем лучше будет защита от нечисти. В некоторых районах также разводили костры по дороге к храму.

Хозяйки обязательно убирались дома, выметая всю грязь и пыль наружу. Вечером за ужином поминали всех усопших родственников.

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Название «дери полоз» праздник получил из-за плохой погоды для поездки на санях. В начале апреля нерастаявший снег уже лежал спрессованный и покрытый толстой коркой наста, которая могла сильно повредить или ободрать полозья саней.

Что можно делать на Артемона дери полоз

  • Завершить все неотложные дела, связанные с физическим трудом или уборкой по дому.
  • Сходить на вечернюю службу в храм, а до этого всей семьей трижды обойти с молитвами дом. По суеверию это должно было защитить жилище от нечистой силы, пишет utro.ru.
  • Разжечь во дворе, недалеко от калитки, костер и обязательно дождаться, пока огонь догорит. Это делалось тоже для защиты дома от злых людей или духов.

Что нельзя делать 6 апреля

Поскольку начинается подготовка к Благовещению, в послеобеденное время на Артемия Селевского запрещается тяжело работать, заниматься стиркой, уборкой, браться за рукоделие. Сыздавна это считается грехом. Нельзя сквернословить, ругаться, обижать людей и животных.

Не рекомендуется ходить в гости и принимать их у себя, чтобы не отвадить удачу. Не стоит заниматься финансами, иначе деньги могут утечь сквозь пальцы.

Приметы на 6 апреля

  • Теплый день на Артемия Селевского обещает хорошую весну и скорое наступление лета;
  • К 6 апреля снег еще не растаял — долго еще лежать будет;
  • Жаворонок заливается — к теплу, зяблик поет — к холоду;
  • Ночь теплая — весна будет дружная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой истинный смысл праздника Благовещение.

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