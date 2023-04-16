Приметы на Пасху 16 апреля: как привлечь благополучие в дом

Пасха — один из главных христианских праздников, установленный в память о чудесном воскресении Иисуса Христа из мертвых. Это событие является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Дата великого праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2023 году она выпала на 16 апреля.

Что можно делать на Пасху 16 апреля

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» и отвечать: «Воистину воскресе!» Как правило после таких восклицаний верующие троекратно целуются (это называется христосоваться) и угощают друг друга яйцами, куличами и прочими сладостями.

В ночь на Воскресение Христово люди идут в храм на пасхальную службу, которая заканчивается глубоко за полночь.

Поскольку Пасха символизирует окончание Великого поста, можно себе позволить из еды больше, чем обычно, однако переедать нежелательно. Первую трапезу с утра нужно начать с освященных в церкви крашеных яиц, пасхи и кулича.

Обязательно на Пасху и до праздника нужно помогать нищим и всем нуждающимся. Считается, что добро, которое совершил человек, обязательно вернется.

Что нельзя делать на Пасху 16 апреля

На Пасху нельзя злиться, ссориться, обижаться и выяснять отношения. Так можно навлечь постоянные конфликты на семью и надолго повздорить с человеком. Что бы ни происходило, нужно помнить о важности праздника и пребывать в радостном настроении.

Также в этот день запрещен любой физический труд. Все важные дела должны быть обязательно завершены до Воскресения Христова.

На праздник нельзя венчаться и устраивать другие торжества. Люди должны радоваться великому празднику в семейном кругу. Также запрещено заниматься плотскими утехами.

Приметы на Пасху