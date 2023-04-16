Приметы на Пасху 16 апреля: как привлечь благополучие в дом

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 26 568

Празднование Пасхи заключается не только в поедании куличей. Это древний праздник с особыми традициями и правилами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pascal Deloche? Kremlin Pool, Komsomolskaya Pravda, imagebroker/a.isenegger, Oleksiy Maksymenko

Пасха — один из главных христианских праздников, установленный в память о чудесном воскресении Иисуса Христа из мертвых. Это событие является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Дата великого праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2023 году она выпала на 16 апреля.

Что можно делать на Пасху 16 апреля

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» и отвечать: «Воистину воскресе!» Как правило после таких восклицаний верующие троекратно целуются (это называется христосоваться) и угощают друг друга яйцами, куличами и прочими сладостями.

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В ночь на Воскресение Христово люди идут в храм на пасхальную службу, которая заканчивается глубоко за полночь.

Поскольку Пасха символизирует окончание Великого поста, можно себе позволить из еды больше, чем обычно, однако переедать нежелательно. Первую трапезу с утра нужно начать с освященных в церкви крашеных яиц, пасхи и кулича.

Обязательно на Пасху и до праздника нужно помогать нищим и всем нуждающимся. Считается, что добро, которое совершил человек, обязательно вернется.

Что нельзя делать на Пасху 16 апреля

На Пасху нельзя злиться, ссориться, обижаться и выяснять отношения. Так можно навлечь постоянные конфликты на семью и надолго повздорить с человеком. Что бы ни происходило, нужно помнить о важности праздника и пребывать в радостном настроении.

Также в этот день запрещен любой физический труд. Все важные дела должны быть обязательно завершены до Воскресения Христова.

На праздник нельзя венчаться и устраивать другие торжества. Люди должны радоваться великому празднику в семейном кругу. Также запрещено заниматься плотскими утехами.

Приметы на Пасху

  • В этот день на Руси определяли погоду на оставшуюся весну. Узнать можно было, и какими будут лето и осень.
  • На Пасху льет дождь — жди такой же сырой погоды и весь май.
  • Солнечная погода сулит жаркое лето и хороший урожай.
  • Гроза на Пасху предвещает хорошую теплую осень без затяжных дождей.
  • Существует и пасхальная примета, связанная с церковным колоколом. Если в этот день позвонить в него, то весь год хвори будут обходить стороной.
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