Вадим Ключник: что можно и категорически нельзя делать 22 апреля

22 апреля православные верующие празднуют день Вадима Ключника. Также на 22 апреля 2023 года приходится Прощеная пятница Светлой седмицы после Пасхи, пишет utro.ru.

Житие святого Вадима

Преподобный Вадим жил в IV веке в пер­сид­ском го­ро­де Вифла­па­те. Будучи из богатой и знатной семьи он принял решение раздать нищим часть полагающегося ему наследства и основать в пустыне на оставшиеся средства христианский монастырь. Он проводил время в уединенных молитвах и один раз удостоился ви­деть Сла­ву Бо­жию.

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Когда персидский царь Са­пор инициировал гонения на христиан, архимандрита Вадима и семь его учеников схватили и в течение четырех месяцев подвергали истязаниям, требуя перейти в зороастризм.

Один из при­бли­жен­ных правителя не выдержал и отрекся от Христа. За свободу от него потребовали казнить Вадима. Раздираемый противоречиями, он не смог с первого раза отсечь святому голову. Мученику пришлось вытерпеть несколько страшных ударов, пока наконец он не преставился. Воз­мез­дие тут же настигло палача: он по­кон­чил с со­бой, бро­сив­шись на меч.

22 апреля — Вадим Ключник

В народе 22 апреля считается праздником Вадима Ключника. Мученика так прозвали за то, что в середине апреля почва окончательно оттаивала и люди начинали ходить к источникам — подземным ключам — набирать воду, умываться ей и пить для укрепления здоровья.

Существовала традиция гадать о судьбе болеющих людей. По дороге к роднику следовало ни с кем не говорить, на месте помолиться на все четыре стороны, а потом подумать о нужном человеке и спросить: на живое или на мертвое? Если ему суждено было выздороветь и прожить долгую жизнь — вода оказывалась спокойная и прозрачная как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи начинали сильно бурлить.

На Вадима Ключника начинался также выгон скота на пастбища, где уже достаточно выросла свежая трава.

Что нельзя делать 22 апреля

Вставать лучше рано, если долго проваляться в постели, можно проспать свое счастье.

Нельзя мести сор в доме веником. Тогда из жилища уйдет благополучие и здоровье домочадцев.

Не стоит красить или стричь волосы. Это может привлечь неприятности и даже крупные проблемы.

Стоит бережно обращаться с водой. Если пролить ее, то это навлечет на семью беду.

Что можно делать 22 апреля

Следует хорошо запастись продуктами. Тогда и год будет удачным с точки зрения финансов.

Хорошо сходить к источнику и почистить его. Вода, взятая из ключа, в этот день становилась целебной.

Народные приметы на праздник