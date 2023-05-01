Кузьма Огородник: что нужно сделать 1 мая для хорошего урожая

Первого мая православные христиане почитают память святого Космы, епископа Халкидонского.

Житие святителя Космы Халкидонского

Епископ Косма Халкидонский родился в Константинополе в IХ веке, в ранней молодости стал монахом и почти всю жизнь посвятил борьбе против иконоборцев. За отказ подчиниться императору Льву Армянину и убрать иконы из храмов епископа отправили в длительную ссылку. Вернувшись обратно, Косма не отступил и продолжил отстаивать иконопочитание. В связи с многочисленными гонениями и притеснениями святой сильно ослаб, но до конца жизни незыблемо хранил православную веру.

1 мая — Кузьма Огородник

В народе праздник прозвали днем Кузьмы-огородника. В деревнях принимались копать грядки и говорили: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал». 1 мая традиционно сеяли морковь и свеклу. Ответственную работу доверяли только женщинам. Мужчинам вход на огород был строго запрещен. Чтобы точно получить хороший урожай перед посевом семена вымачивали в родниковой или речной воде.

1 мая обращали внимание на погоду. Теплое начало месяца было верным знаком того, что в конце мая начнутся холода, и наоборот. Об этом напоминает поговорка: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять».

Праздник был посвящен кукушке: на Кузьму она начинает куковать в лесах и рощах, пишет utro.ru. С птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — быть пожару.

Что нельзя делать 1 мая

Мужчинам на Кузьму нельзя появляться на огороде. Если ослушаться этого запрета, то все, что посаженное и посеянное им, не даст плоды.

Нежелательно разговаривать на повышенных тонах. Иначе трудности и испытания встанут жизненном пути.

Запрещается на Кузьму Огородника играть в азартные игры, участвовать в лотереях. На фортуну можете не надеяться, она вряд ли поможет добыть крупный выигрыш.

Не стоит прятаться под зонтом от дождя. Считается, что смоченные 1 мая природной водой волосы станут мягкими и шелковистыми, а мысли — ясными.

Запрещается проводить много времени в кровати. Можно проспать все счастье и удачу.

Что можно делать 1 мая

1 мая все травы обладают невероятной силой. Их лучше собирать в лесу или поле в одиночестве и молчании. Не стоит напевать песни, шептать, слушать музыку и говорить по телефону. В противном случае все собранное лишится целебных свойств.

При наличии земельного участка или дачи нужно обязательно покопаться в огороде — навести порядок, подготовить грядки, высадить саженцы.

Приметы на 1 мая