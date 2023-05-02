День памяти Матроны Московской: что можно и нельзя делать 2 мая

2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой, святой Русской православной церкви.

Житие святой Матроны Московской

Матрона появилась на свет в 1881 году в деревне в Тульской губернии.

Девочка от рождения была незрячей. Родители даже хотели отдать дочь в приют, но, согласно поверью, ее матери приснился сон, в котором она увидела красивую белую птицу, впрочем, слепую. На семейном совете решили оставить ребенка у себя.

Согласно житию, Матрена уже в восемь лет лечила больных и предсказывала будущее людям. В возрасте 17 лет у девушки отнялись ноги. Позднее Матрона оказалась в столице.

Неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века скитавшаяся по московским домам, она поражала людей даром исцеления и провидения.

Во время Великой Отечественной войны к ней приходили многие с вопросами о судьбе своих близких на фронте, и она говорила, кто жив, а кто погиб.

Матрона всем напоминала, что важно не только уповать на волю Божью, но и самому заботиться о своем здоровье.

«Тело — дом, Богом созданный, его нужно содержать в порядке», — говорила она.

Свою смерть она предсказала за три дня, и 2 мая 1952 года ее не стало. Матрену похоронили на столичном Даниловском кладбище, и ее могила стала местом паломничества.

Осенью 1999 года Матрону причислили к лику святых. Частички мощей святой Матроны покоятся в Покровском монастыре в Таганском районе Москвы, куда круглый год устремляются тысячи паломников со всех уголков России, а также из-за рубежа. В любую погоду очередь здесь растягивается на несколько часов.

Пророчества Матроны Московской

В 1894 году за двадцать четыре года до убиения царя Николая II и его семьи, Святая показывала всем ободранное куриное перо, приговаривая: «Вот так обдерут нашего царя-батюшку».

Еще одно пророчество Святая произнесла в 1899 году: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать».

Задолго до революции, еще в 1903 году блаженная предсказывала разорение храмов и монастырей. При этом она связывала это с обмирщением и расцерковлением самого народа: «Верующих будет мало, служить будет некому».

Великую Отечественную войну блаженная предсказала за пять лет: «Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит».

Существует легенда, что сам Иосиф Виссарионович Сталин приходил в блаженной во время войны, когда решался вопрос о необходимости эвакуации Москвы. Святая ободрила его и сказала: «Не нужно бежать тебе из Москвы. Красный петух одержит победу над черным».

После войны старица уверяла приходивших к ней: «Не бойтесь, войны больше не будет. Будет жизнь хорошая, мы еще и не дождались таких времен. Вы все это еще увидите».

Пророчествовала Святая и о дальнейшей истории России конца XX — начала XXI веков: «Сначала уберут Сталина, потом после него будут правители — один хуже другого. Растащат Россию. „Товарищи“ после войны поездят по загранице, зубы „сломают“ и обратно на Родину потянутся. И появится в то время Михаил (она поднимала высоко руки, прикладывала их к сердцу и к голове) — вот какой будет! Захочет он помочь, все изменить, перевернуть, но если бы он знал, что ничего он не изменит… Начнутся смуты, распри, резня, пойдут одна партия на другую. Будет такое на малое время. Вздохнете, но малое… Все будет — и молебен на Красной площади, и панихиды по убиенном Помазаннике Божием и его семье».

Предвидя возрождение Церкви, Святая предостерегала и о некоторых опасностях, которые возникнут при обилии свободы и доступности священников, старцев, духовников: «Мир лежит во зле и прелести, и прелесть — прельщение душ — будет явная, остерегайся. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет».

Одно из предсказаний Матроны насчет судьбы России: «Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!»

О чем просят верующие Матрону Московскую

Молиться к святой Матроне идут с самыми разными просьбами и проблемами.

Но чаще всего к матушке обращаются:

с просьбой помочь найти вторую половинку или решить семейные проблемы;

при невозможности зачать или выносить ребеночка;

при проблемах со здоровьем;

в жилищных проблемах;

в финансовых трудностях;

в поиске работы.

Как рассказала одна из прихожанок Покровской монастыря на Таганке, Святая помогла ей найти мужа и выйти замуж.

«Пришла в храм на службу 2 мая, была как на распутье, в личной жизни было все запутанно, стала молиться Матронушке, а уже 4 мая мне позвонил друг, предложил встретиться, в итоге спустя какое-то время мы поженились. Вот так по молитвам Мати Матроны я обрела свое семейное счастье», — рассказала девушка.

Цветы от Матроны Московской — что с ними делать

Матрона Московская любила простые цветы — ромашки, сирень, колокольчики и васильки. Так и сложилась традиция нести провидице цветы и получать в дар от нее такие же букеты.

Использовать цветы можно так:

Высушить, и поставить вазе перед иконой.

Заварить целебный чай для себя и близких. Считается, что такой чай поможет в лечении болезней. Для лечения различных душевных и телесных ран поможет отвар или настой и этих цветов.

Высушить и носить с собой в специальном холщевом мешочке. Такой предмет может стать надежным оберегом от болезней, злых взглядов завистников.

Цветочки от Матроны Московской можно использовать для разных целей, главное чтобы намерения у человека были добрыми. Существует поверье, что незамужним девушкам букеты из монастыря помогают обрести любовь и выйти замуж. Женщинам, которые не могут зачать ребенка, Матрона дарит счастье материнства.

Можно ли сравнивать святую Матрону и Вангу

Немало невоцерковленных христиан думают, что дар матушки Матроны и «ясновидящей» Ванги — это явления одного порядка. Однако это глубокое заблуждение.

Старица Матрона молилась за всех страждущих и наставляла своих посетителей обращаться за помощью к Господу. Жизнь Матроны была непростой, однако она никогда не сетовала, а наоборот — благодарила Бога за все и при этом помогала другим.

А вот с Вангой дело обстояло совсем иначе. В книге племянницы Ванги Касимиры Стояновой «Правда о Ванге» сама болгарская «прорицательница» говорила о своем даре: «То не я, то другие, которые находятся всегда возле меня. Одних я для себя называю „маленькие силы“, именно они рассказывали через меня тебе о твоем дне, а есть еще „большие силы“. Когда они начинают говорить мне, вернее через меня, я теряю много энергии, мне становится плохо, я долго пребываю в унынии».

Ванга имела общение с темными, падшими духами, а временами была ими одержима. Ее предсказания пугали людей, вселяя в человеческие души тревогу.

Что нельзя делать 2 мая

Нежелательно отказывать нищим и немощным.

Сегодня концентрация энергии настолько высока, что любая мысль или действие обладают сокрушительной силой. Поэтому необходимо тщательно продумывать каждый шаг, чтобы не навредить себе и окружающим.

Важно контролировать себя и свои эмоции.

Что можно делать 2 мая

Лучше всего начинать новые дела, требующие полной отдачи физических и душевных сил, но главное — довести их до конца, иначе эти усилия испарятся. День Ангела: Виктор, Георгий Дмитрий, Иван, Егор, но главная именинница — Матрена.

Сновидения: пустые.

Приметы: теплая погода в этот день — конец мая будет холодным, и наоборот. Еще на Руси говорили: кто в этот день разведется, тот еще три года под венец не пойдет.