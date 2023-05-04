Что можно и нельзя делать 4 мая в Проклов день

Четвертого мая православная церковь чтит память священномученика Януария и преподобного Прокла и отмечает обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. Отсюда на Руси этот день называли Проклов или Федор-ляльник.

Житие Януария и Прокла

Святой Януарий или Ианнуарий жил в IV веке в Неаполе. Он был родом из знатной семьи, в юности принял крещение и в молодые годы стал первым епископом города Беневенто. В период религиозных гонений Януарий навещал заключенных в темницу дьяконов Созия, Прокла и Феста и совершал литургию. За это его арестовали и вместе с другими христианами подвергли страшными мучениям.

Сначала мужчин бросили заживо в раскаленную печь. Чудом они оказались живы и невредимы. Затем их отдали на растерзания диким животным, но те не тронули святых. Наконец всех мучеников обезглавили. Мученик считается покровителем Неаполя.

Святой Прокл служил диаконом в церкви города Путеола. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане его арестовали и бросили в темницу. По приказу правителя Тимофея его вместе со святым Януарием и другими соверующими стали мучить с требованием отказаться от Христа. Ни одно наказание не причинило вреда мужчинам. Тогда Тимофей обвинил их в колдовстве и тут же ослеп. Мученики молитвой вернули ему зрение, еще сильнее разозлив его. Тогда он велел обезглавить их.

4 мая — Проклов день

Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла — во-первых, как наиболее распространенное в крестьянской среде, а во-вторых, как созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в 4 мая было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад и произносили заговоры. Запад в народной традиции символизировал тьму.

4 мая наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девицы на Федора-ляльника водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. Название «ляльник» произошло от слова «лелеять». То есть молодежь лелеяла погожее время.

По другому дереву, черемухе, судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали.

Что нельзя делать в Проклов день

В Проклов день стараются не заниматься тяжелым трудом. В народе говорили, что от работы, выполненной сегодня, будет мало толку.

Запрещалось собирать растения для лечебных отваров, пишет utro.ru. Считалось, что ведьмы отравляют растения, было запрещено их собирать.

Приметы на 4 мая