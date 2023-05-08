Марк Ключник: почему дождь на 8 мая считается хорошей приметой

Православная церковь 8 мая чтит память святого апостола и евангелиста Марка.

Житие апостола Марка

Племянник апостола Варнавы и ближайший сподвижник Петра и Павла родился в Иерусалиме. Дом его матери находился рядом с Гефсиманским садом, поэтому Марк был свидетелем молитвы Иисуса Христа. Когда же его арестовали, будущий евангелист сам чудом спасся от воинов. После вознесения Господня в доме матери Марка собирались и молились ученики Христа.

Марк стал апостолом от семидесяти, призванных Христом проповедовать слово Божие. Марк побывал в разных странах. Примерно в 62-63 годах он написал Евангелие, которое богословы считают краткой записью рассказов и проповедей апостола Петра. В конце концов Марк оказался в Египте, где основал Александрийское христианское училище и стал первым епископом в истории города.

Его деятельность вызвала ненависть язычников. Однажды они напали на него прямо во время службы, избили, протащили по городским улицам и заточили в тюрьму. На следующий день Марка повели на суд, но замученный евангелист скончался по дороге. Когда палачи собрались сжечь его тело на костре, произошло чудо: как только развели огонь, все вокруг померкло, разразился гром и началось землетрясение.

Сподвижники похоронили святого в Александрии в каменной гробнице, а почти три века спустя над ней возвели церковь. Когда же в 820 году власть в Египте перешла к арабам-магометанам, мощи перенесли в Венецию в собор святого Марка, ставший жемчужиной не только Италии, но и всей Европы.

8 мая — Марк Ключник

В народе апостола Марка прозвали Марком Ключником.

Ему приписали владение ключами от небесной влаги. Считалось, что святой может как запереть так необходимые в эту весеннюю пору дожди, так и ниспослать их на землю. Поэтому 8 мая особенно тщательно молились святому Марку о дождике. Люди верили, что если о прольется именно в этот день, урожай будет богатым, а у коров и коз будет много молока.

Что нужно делать 8 мая

Много веков на Марка Ключника принято было очищать дом от негативной энергии и всякой нечисти. Для этого все в жилище протирали отваром крапивы, а потом раскладывали пучки этой травы по всему дому и оставляли на сутки.

День благоприятен для покупок, особенно для крупных. Считается, что чем больше денег потратишь сна Марка, тем больше прибыли получишь в течение года.

Также принято рассыпать по полям и дворам конопляное семя, чтобы прилетевшие из теплых краев голодные и уставшие птицы долго не искали еду.

Чего нельзя делать 8 мая

Нельзя сплетничать, давать советы и вообще как бы то ни было вмешиваться в чужую судьбу. Иначе собственная пойдет наперекосяк.

Влюбленным парам на Марка не рекомендуется строить и обсуждать планы — ничем хорошим это не закончится.

Приметы на 8 мая