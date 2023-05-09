Что можно и нельзя делать 9 мая на Глафиру Горошницу

В России 9 мая отмечают самый важный праздник — День победы над фашистской Германией. В церквях совершают поминовение усопших воинов.

Православная церковь 9 мая чтит память святителя Стефана, епископа Великопермского, а также девы Глафиры Амасийской.

Житие Стефана Пермского

Он родился около 1340 года в Великом Устюге в семье церковнослужителя. По преданию, уже с малых лет помогал отцу во время богослужения. В молодости принял иночество в одном из ростовских монастырей, а позже в возрасте 40 лет отправился в Пермский край проповедовать местным жителям-язычникам. В 1383-м святой стал первым епископом в новой Пермской церкви. Стефан составил азбуку языка коми и перевел на него много церковных книг, обустраивал храмы и основал несколько монастырей. Скончался святитель в 1395 году в Москве, куда отправился по делам паствы. Его похоронили в монастыре на территории Кремля.

Житие Глафиры Амасийской

Святая жила IV века на востоке Римской империи. Она была служанкой царицы Констанции и стала объектом вожделения ее супруга, императора Лициния. Хозяйка сжалилась над девушкой, переодела ее в мужской наряд, дала денег и помогла бежать из города. Прибыв в Понтийский город Амасия, беглянка попросилась на ночлег к епископу Василию.

Глафира отдала ему все сбережения на строительство храма, а потом написала царице письмо с просьбой прислать еще средства. Послание было перехвачено, и Лициний узнал правду. Глафира скончалась, пока приказ дошел до Аманасии, а Василия заключили в тюрьму и приговорили к смерти за отказ стать верховным жрецом.

Что нужно делать 9 мая

На Глафиру Горошницу традиционно сажают горох и ранние сорта картофеля. Правда, по народным приметам, делать это следует, если на березах к 9 мая уже распустились почки. А в тех краях, где погода еще неустойчивая, для защиты посадок от утренних заморозков грядки посыпали торфом.

В обед на Глафиру Горошницу нужно есть блюда из гороха, чтобы здоровья хватило на целый год. В деревнях любили гороховую кашу, но самым вкусным всегда считался гороховый суп с мясом. В наши дни в качестве гарнира можно использовать консервированный горошек или добавить его в салаты.

Также 9 мая на Руси встречали и чествовали ласточек. Люди верили, что эта птица хранит от несчастий дом, под крышей которого совьет гнездо. Ласточкино гнездо считалось и оберегом от пожара.

Чего нельзя делать на Глафиру Горошницу

Большим преступлением считается разорять ласточкины гнезда или ловить этих птичек. Нарушивших запрет ждет череда несчастий и трудные жизненные ситуации.

На Глафиру Горошницу лучше не вступать в брак. В народе считали, что 9 мая — день обмана, поэтому образовавшиеся в такой период семьи будут непрочными, а супруги — неверными. Более того, не рекомендуется даже свататься. Влюбленные девушки предпочитали отказать своим избранникам, если те решались посвататься именно 9 мая, из опасений, что брак будет коротким и полным непониманий и бед.

Существует также поверье, что на Глафиру нельзя стричь ногти и волосы или видоизменять прическу, особенно в парикмахерской или салоне — это может неблагоприятно отразиться на здоровье.

Приметы на 9 мая