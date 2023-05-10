Семен Ранопашец: почему 10 мая считается опасным днем
Десятого мая лучше не браться за починку обуви и изготовление вареников.
Фото, видео: © РИА Новости / Б.Манушин
Христианский мир 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского.
Житие апостола Симеона
Апостол от 70-ти Симеон жил во II веке. Его называют сродник Господнем по плоти, поскольку он приходился сыном младшего брата Иосифа Обручника — супруга Богородицы.
В зрелом возрасте он увидел чудеса Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал христианство всю жизнь и боролся с идолопоклонничеством. После казни апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, Симеона избрали на это высокий пост.
Когда апостолу было 120 лет, его схватили язычники и как потомка царя Давида истязали, а потом распяли на кресте.
10 мая — Семен Ранопашец
На Руси 10 мая называли Семеном Ранопашцем — во многих регионах уже начинали возделывать землю для будущих посадок, пишет utro.ru. Это был важный период в жизни крестьян, о чем свидетельствуют многочисленные поговорки: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком», «Святой Боже пахать не поможет», «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем», «Глубже пахать — больше хлеба жевать».
Хорошей приметой считалось, если на Семена Ранопашца пойдет небольшой дождь. Плохой приметой — если женщина перейдет дорогу собирающимся на пахоту мужчинам. Поэтому 10 мая женская половина населения старалась сидеть дома и вообще не выходить за ограду. Также на Семена старались не петь, пока работа в поле не сделана.
Что нельзя делать 10 мая
На Семена Ранопашца может наблюдаться излишнее самоедство и самокритика, что может перерасти в тоску и депрессию. Необходимо проработать план, что хотелось бы изменить в себе, и планомерно двигаться к цели. Желательно избегать эмоциональных скачков.
По народным поверьям, 10 мая было очень легко поругаться. День считался конфликтным. Поэтому стоит быть аккуратными в словах и поступках. Нельзя приносить домой бездомных животных. Предки считали, что это приведет к несчастью.
Хозяйкам нельзя лепить вареники с грибами или капустой, иначе есть риск оказаться обманутыми.
Также нежелательно выбрасывать лишние продукты или ненужные вещи. Лучше отнести это в пункты приема для нуждающихся, а еду раздать бездомным.
Лучше не покупать и не ремонтировать обувь. В обоих случаях ботинки все равно вскоре придется выбросить — долго не прослужат.
Что можно делать на Семена Ранопашца
Лучше всего заниматься повседневными делами, при этом поддерживать в душе позитивный настрой.
День хорош для избавления от вредных привычек.
10 мая нужно хотя бы на немного выйти на улицу. Солнечные лучи в этот праздник, по поверью, хорошо помогают избавиться от болезней и недугов.
Народные приметы 10 мая
- Идет дождь — уродится много хлеба.
- Вечерний туман — к потеплению.
- Ясное солнце на восходе — будет ветреное лето.
- Быстрые облака на небе– грядет длительная непогода.
- Радуга после дождя — к вечеру установится хорошая погода.
- Трава утром без росы — до ночи прольется дождь.
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