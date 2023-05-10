Семен Ранопашец: почему 10 мая считается опасным днем

| Обновлено: |
Сергей Зеленский
Сергей Зеленский Сергей Зеленский Журналист 3 640

Десятого мая лучше не браться за починку обуви и изготовление вареников.

Фото, видео: © РИА Новости / Б.Манушин

Христианский мир 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского.

Житие апостола Симеона

Апостол от 70-ти Симеон жил во II веке. Его называют срод­ник Гос­по­днем по пло­ти, поскольку он приходился сыном младшего брата Иосифа Обручника — супруга Богородицы.

В зре­лом воз­расте он уви­дел чу­де­са Иису­са Хри­ста, уве­ро­вал в Него и стал од­ним из 70-ти апо­сто­лов. Свя­той Си­ме­он про­по­ве­до­вал христианство всю жизнь и боролся с идолопоклонничеством. После казни апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, Симеона избрали на это высокий пост.

Когда апостолу было 120 лет, его схватили язычники и как потомка царя Давида истязали, а потом распяли на кресте.

10 мая — Семен Ранопашец

На Руси 10 мая называли Семеном Ранопашцем — во многих регионах уже начинали возделывать землю для будущих посадок, пишет utro.ru. Это был важный период в жизни крестьян, о чем свидетельствуют многочисленные поговорки: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком», «Святой Боже пахать не поможет», «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем», «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

Хорошей приметой считалось, если на Семена Ранопашца пойдет небольшой дождь. Плохой приметой — если женщина перейдет дорогу собирающимся на пахоту мужчинам. Поэтому 10 мая женская половина населения старалась сидеть дома и вообще не выходить за ограду. Также на Семена старались не петь, пока работа в поле не сделана.

Что нельзя делать 10 мая

На Семена Ранопашца может наблюдаться излишнее самоедство и самокритика, что может перерасти в тоску и депрессию. Необходимо проработать план, что хотелось бы изменить в себе, и планомерно двигаться к цели. Желательно избегать эмоциональных скачков.

По народным поверьям, 10 мая было очень легко поругаться. День считался конфликтным. Поэтому стоит быть аккуратными в словах и поступках. Нельзя приносить домой бездомных животных. Предки считали, что это приведет к несчастью.

Хозяйкам нельзя лепить вареники с грибами или капустой, иначе есть риск оказаться обманутыми.

Также нежелательно выбрасывать лишние продукты или ненужные вещи. Лучше отнести это в пункты приема для нуждающихся, а еду раздать бездомным.

Лучше не покупать и не ремонтировать обувь. В обоих случаях ботинки все равно вскоре придется выбросить — долго не прослужат.

Что можно делать на Семена Ранопашца

Лучше всего заниматься повседневными делами, при этом поддерживать в душе позитивный настрой.

День хорош для избавления от вредных привычек.

10 мая нужно хотя бы на немного выйти на улицу. Солнечные лучи в этот праздник, по поверью, хорошо помогают избавиться от болезней и недугов.

Народные приметы 10 мая

  • Идет дождь — уродится много хлеба.
  • Вечерний туман — к потеплению.
  • Ясное солнце на восходе — будет ветреное лето.
  • Быстрые облака на небе– грядет длительная непогода.
  • Радуга после дождя — к вечеру установится хорошая погода.
  • Трава утром без росы — до ночи прольется дождь.
+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

4:40
Весеннее обновление: как выбрать качественную краску для забора
4:35
Финансист объяснила, почему женщина должна работать даже при богатом муже
4:32
Шанс на спасение: как вовремя распознать внутреннее кровотечение
4:21
Ветер в голове: как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года
4:17
Умерла легендарный музыковед Людмила Ковнацкая
4:00
Семен Ранопашец: почему 10 мая считается опасным днем

Сейчас читают

«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео