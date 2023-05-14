Еремей Запрягальник: почему 14 мая нужно сажать рассаду

Православные верующие 14 мая почитают память одного из великих пророков Ветхого Завета, автора Книги пророка Иеремии и «Плач Иеремии».

Житие пророка Иеремии

Иеремия, один из четырех великих ветхозаветных пророков, родился в шестом веке до Рождества Христова недалеко от Иерусалима. Он был сыном священника и хотел следовать по стопам отца. Однажды 15-летнему отроку было видение, в котором Господь призвал его стать пророком и отказаться от мирской жизни. Следующие 23 года Иеремия пророчествовал, предрекая народу страшные беды за отступление от единого Бога — падение Иерусалима, опустошение земель, рабство, войны.

Иеремия известен как плачущий пророк: он пережил личную драму, ради Бога отказавшись от возможности завести семью, а также он тяжело переживал нежелание иудеев прислушаться к его словам и издевательства над ним. Пророчество святого сбылись: царь Навуходоносор разрушил город и увел население в плен. Он освободил Иеремию из темницы и позволил ему жить, где пожелает. Тот решил остаться на развалинах Иерусалима. По преданию, пророк Иеремия взял ковчег Завета со скрижалями и скрыл его в одной из пещер горы Наваф, чтобы иудеи не могли его найти.

Вскоре оставшиеся иудеи решили бежать в Египет. Иеремия предсказал, что кара настигнет их и там, но они не послушались и насильно увели провидца с собой в город Тафнис. Четыре года святого почитали за способность умертвлять молитвой крокодилов и прочих гадов. Когда же он стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит иудеев, народ в страхе убил Иеремию. В том же году предсказание исполнилось.

14 мая — Еремей Запрягальник или Запашник

На Руси 14 мая стал днем Еремея, Еремы или Яремы. Запрягальником святого прозвали за то, что в этот период начиналась последняя неделя пахоты и начало посевных работ. Люди верили, что пророк помогает им при работе в полях и запрягает в ярмо своих животных. Говорили: «Еремей про посевы разумей»; «Овес сея — моли Еремея»; «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает». На первый посев ехали ночью. Работы начинались с молитвы и поклонов на восток, юг и запад.

На праздник пекли особую выпечку: жаворонков из теста. Их надлежало вынесли в поле, положить на землю, а после окончания рабочего дня съесть. Также на Запрягальника готовили специальную майскую кашу, которую совместно поедали в поле.

Нельзя было давать в долг хлеб и зерно. Но зато украсть семена приветствовалось: из них все урождалось самое лучшее.

Что можно делать 14 мая

Считается, что все посаженные растения на Еремея Запрягальника непременно дадут хорошие всходы и, соответственно, отличный урожай.

Обязательно нужно уделить время труду. 14 мая — не тот день, когда нужно залеживаться в постели. Даже если нет собственного огорода, стоит посвятить себя созиданию в той или иной форме. Например, можно устроить генеральную уборку в квартире, пишет utro.ru.

Что нельзя делать на Еремея Запрягальника

Нежелательно решать финансовые проблемы, а то они усугубятся.

Ловить, покупать, готовить и есть рыбу не разрешается: на Руси верили, что можно стать немым.

Рассказывать плохие сны не положено, чтобы они не исполнились.

Пересаживать комнатные цветы не следует — они могут погибнуть или станут забирать силы у всех, кто живет в доме.

Грустить, злиться и тосковать не рекомендуется.

Запрещено бездельничать, иначе ждут большие неприятности.

Давать взаймы деньги и хлеб не годится, в противном случае целый год придется это делать в ущерб себе.

Народные приметы на 14 мая