Пелагея Заступница: как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью

Православные христиане 17 мая чтят память Пелагеи-Заступницы. В народе праздник также называют Днем баклушников, поскольку в этот день раньше было принято заготавливать древесину под баклуши — деревянные ложки.

Житие Пелагии Тарсийской

Пелагия жила в III веке в городе Тарсе Киликийской области Малой Азии. Она воспитывалась в знатной языческой семье, но, услышав от знакомых христиан проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Бога и решила на всю жизнь сохранить невинность.

Святая славилась своей красотой, даже сын императора Диоклетиана решил жениться на ней и отправил почетных мужей известить Пелагию о намерении сына царя сочетаться с нею брачным союзом. Мать девушки была очень рада такого повороту, однако Пелагия не собиралась выходить замуж, поскольку она была верна Христу. Осенив себя крестным знамением, она без боязни отвечала посланным: «Я уже обручилась с Сыном Божиим, Царем Бессмертным». Узнав о решении девушки, царский сын пришел в ярость, но решил, что мстить пока он не будет, надеясь на то, что Пелагия образумится и примет его предложение.

Тем временем девушка сказала совей матери, что хочет посетить свою кормилицу, которую давно не видела. На самом деле она хотела сбежать из дома, чтобы найти христианского епископа Клинона, о месте тайного убежища которого она слышала от некоторых христиан. Мать не разрешила девушке уезжать.

В ту же ночь Пелагии явился Господь в образе епископа Клинона. Проснувшись, она отправила двух своих самых верных евнухов в темницу к заключенным христианам, чтобы расспросить о внешнем виде епископа. Получив подробное описание внешности, она поняла, что во сне видела епископа Клинона.

Девушка стала вновь упрашивать маму отпустить ее к кормилице, в этот раз ей удалось. Во время дороги один из слуг увидел сходящего с горы мужчину, это был епископ Клинон. Пелагия остановила колесницу и направилась к нему. Слугам она приказала быть подальше и расположиться для отдыха в тени деревьев.

Припав к ногам епископа, Пелагия с мольбой попросила епископа крестить ее. Он удивился такой любви к Богу и начал молиться Богу. Вдруг внезапно истек пред ними из земли источник воды живой. Епископ покрестил Пелагию и причастил ее.

Когда она дошла до слуг, то увидела, что они внезапно ослепшие, ничего не видели и не знали, куда им нужно было идти. Святая осенила каждого из них крестным знамением. Так, они прозрели, уверовали в Иисуса Христа и впоследствии крестились.

Когда девушка, наконец, приехала к кормилице, но та сразу после встречи заметила, что Пелагия изменилась: если раньше девушка была горделива и надменна, то теперь же стала смиренна и кротка, также она теперь постилась. Поняв, что Пелагия приняла христианскую веру, она попросила ее покинуть дом, боясь, что царский сын обрушит свою месть и на семью кормилицы.

По возвращению домой матери Пелагии все рассказал один из слуг, она сначала не могла прийти в себя, но потом поспешила к царю и просила дать ей воинов, чтобы разыскать и схватить епископа, обратившего в христианство ее дочь, и привлечь его к суду.

Тем временем Пелагия, видя мать свою в сильном гневе, сбежала из дому. Ее не могли найти, девушка, узнав, что матери плохо, решила вернуться домой и попробовала убедить ее уверовать в Христа. В ответ ее мать послала сказать царскому сыну следующее: «Твоя обручница посвятила себя христианскому Богу». Юноша так сильно огорчился, что покончил жизнь самоубийством.

Мать Пелагии, узнав об этом, испугалась, что царь Диоклетиан казнит ее со всем родом ее из мести за своего сына. Так, она сама связала дочь свою и привела ее к царю. Но Диоклетиану внешне очень понравилась Пелагия. Он стал придумывать, как бы взять ее к себе в жены. Царь попытался подкупить девушку золотом и драгоценностями, но его уловки не принесли успеха.

Диоклетиан сильно разозлился и решил напугать Пелагию, приказав разжечь медного вола. Когда вол был раскален, к нему подвели девушку. Царь захотел снять с нее одежды, но мученица, не дожидаясь, пока ее коснутся руки нечестивых, сама быстро совлекла с себя все сама и пошла к раскаленному волу. Когда же она взялась руками за этого вола, то руки ее растаяли как воск от лютого огня. Но она, словно не чувствуя боли, вложила свою голову в отверстие вола. Тело Пелагии растопилось как масло, разлилось как благовонное миро, так что весь город наполнился неизреченным благоуханием. Царь приказал выбросить кости из города, и они были занесены на гору, называемую Литатон. Четыре льва, придя из пустыни, сели около них, охраняя их от других зверей и плотоядных птиц.

Епископу Клинону было откровение от Бога о кончине Пелагии и о месте, где находились кости. Он забрал их и отнес их на самый высокий холм той горы и положил камень. Уже во время царствования императора Константина епископ воздвиг церковь над мощами Пелагии.

Что можно делать на Пелагею Заступницу

Молодые девушки верили, что Пелагея обладала магической силой, поэтому молились ей. Святая считалась покровительницей всех невинно обиженных.

Традиционно 17 мая было принято дарить друг другу подарки. Верующие обменивались добрыми словами и угощали друг друга. Считалось, что те, кто не сделает этого, привнесут в семью горесть и разлад. Одним из самых распространенных вариантов подарка были расписные ложки, которые считались символом богатства и гармонии в семье.

Также, чтобы в доме всегда царил покой, было необходимо помочь всем нуждающимся, подать милостыню на улице или накормить голодающих. Вечер было принято проводить в узком кругу близких людей.

Что нельзя делать 17 мая

Считается, что 17 мая есть высокий риск получить травму, поэтому нужно быть осторожнее с огнем, а также колющими и режущими предметами. По возможности ими лучше не пользоваться.

Кроме того, на праздник запрещено стричь ногти — в народе верили, что таким образом можно лишиться своего крепкого здоровья.

Сплетничать и пускать слухи было недопустимо. Наказывалась и любая ложь в отношении другого человека – в будущем с ним могла случиться беда.

Не рекомендовано в этот день ругаться и грубить окружающим. Люди верили, что в жизни тех, кто нарушит запреты, начнется черная полоса, которая долго не закончится.

Приметы 17 мая