Тимофей Грядочник: что можно и категорически нельзя делать 2 июня
Двух святых — Тимофея и Фалалея, почитаемых 2 июня, в народе считали покровителями урожая огурцов.
Фото: www. globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Второго июня православная церковь чтит память мученика Фалалея Эгейского и князя Довмонта (Тимофея) Псковского.
Житие Фалалея Эгейского
Фалалей жил в III веке городе Эгеи и занимался врачебным делом. Он попал под преследование сначала в родной Ливии, а после переезда впал в немилость при императоре Нумериане.
Христианина приговорили с к страшной пытке — повесить вниз головой на веревке, продетой через просверленные голени. Однако палачи по устроению Божию повесили обрубок дерева вместо 18-летнего Фалалея. Уверовавших в Бога палачей тут же обезглавили.
Дважды правитель пытался исполнить придуманное им наказание, но не смог и велел утопить Фалалея. Слуги выполнили наказ, но внезапно святой Фалалей явился перед ними в белой одежде.
Затем мученика пытались бросить на растерзание диким зверям, но те лишь припали к его ногам. Наконец Фалалею отрубили голову мечом. Мощи святого находятся в храме святого Агафоника в Константинополе. Над гробницей были засвидетельствованы многие чудеса исцеления.
Житие Тимофея Довмонта Псковского
Тимофей (в миру Довмонт) Псковский жил в XIII веке и принадлежал к литовскому княжескому роду. Когда в Литве произошел государственный переворот, он нашел убежище в Пскове и был избран князем.
Он окружил город высокой стеной, называемой Довмонтовой и защищал город от немецких и литовских войск. Перед каждым боем он приходил в церковь, клал меч на престол, молился и просил благословения.
В последний год жизни Тимофей отбил Псков от немцев. Когда же он умер, «была во Пскове туча великая». Святой погребен в Троицком соборе. В XVI веке после его явления с другими угодниками во время осады Пскова Стефаном Баторием ему была написана церковная служба.
2 июня — Тимофей Грядочник или Фалалей Огуречник
В народе праздник получил прозвище Фалалей Огуречник, Фалалей-грядочник или Фалалеев день. Встречается также название праздника по имени святого Тимофея. В это время крестьяне сажали огурцы и другие овощи. По приметам на 2 июня определяли, каким будет урожай.
Наши предки верили: «Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей». Сажать огурцы было принято тайно, чтобы соседи и домочадцы не смогли подсмотреть. Особенно тщательно от любопытных глаз скрывали первую засаженную огурцами грядку, а потом и первый, выросший на ней огурец.
Что нужно делать 2 июня
Тимофеев день — самое подходящее время для посадки огурцов. Однако делать это в деревнях приято в тайне от любопытных глаз.
Причем не только от соседей, но и от домочадцев, которые не участвуют в огородных работах. В народе до сих пор верят, что если кто-то посмотрит на грядку с недобрыми мыслями, урожай будет скудным, а стебли пожелтеют раньше времени.
Чего нельзя делать 2 июня
В народе с давних времен верили, что в Тимофеев или Фалалеев день нельзя оставлять своих детей с чужими людьми, поскольку именно в этот день они наиболее уязвимы.
Нельзя также 2 июня никому отдавать детские вещи, из которых вырос малыш — это может негативно повлиять на здоровье, рост и развитие ребенка, пишет utro.ru.
Народные приметы на 2 июня
- В этот день долго и дружно квакают лягушки, урожай огурцов будет богатым;
- 2 июня идет дождь — 3 декабря пойдет снег крупой;
- Первые дни июня дождливые — середина и конец июня будут сухими и солнечными;
- К Тимофею Грядочнику вода в реке спала после паводка и посветлела — начинает хорошо клевать плотва и пескарь.
Читайте также
82%
-0.02 86.58
0.08
Нашли ошибку?